المهرجان القومي للمسرح "في كل مصر" بدورته الـ18، ومحمد رياض: كسرنا مركزية القاهرة

في خطوة غير مسبوقة، أعلنت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، أن الدورة الثامنة عشرة، التي تنظمها وزارة الثقافة المصرية برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ستشهد لأول مرة خروج فعاليات المهرجان إلى محافظات مصر المختلفة، تطبيقًا لشعار الدورة الحالية "المهرجان في كل مصر".

الدورة 18 من المهرجان القومي للمسرح

تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية شاملة تسعى إلى كسر مركزية الفعل الثقافي وتقديم المسرح كحق أصيل لكل مواطن مصري، من خلال الوصول إلى أماكن لم تكن تحظى سابقًا بفرص متكافئة في الاستفادة من الفعاليات الثقافية الكبرى، وتتعاون إدارة المهرجان مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان.

وقد تم اختيار أربع محافظات رئيسية لتمثل أقاليم مصر الجغرافية، هي: محافظة أسيوط ممثلة للوجه القبلي، ومحافظة الإسكندرية ممثلة للوجه البحري، ومدينة طنطا بمحافظة الغربية ممثلة لوسط الدلتا، ومحافظة بورسعيد ممثلة لإقليم القناة، وتنطلق هذه الفعاليات قبل بدء المهرجان رسميًا في القاهرة.

وتتضمن تقديم العروض المسرحية الفائزة في الدورة السابعة عشرة، إلى جانب إقامة ورش فنية متخصصة، وندوات نقدية، وماستر كلاس مع نخبة من المخرجين والفنانين، في إطار برنامج فني وتوعوي متكامل.

رئيس المهرجان القومي للمسرح

وأكد الفنان محمد رياض رئيس المهرجان أن هذه الخطوة تمثل تحقيقًا فعليًا لهدف استراتيجي للمهرجان يتمثل في ترسيخ مفهوم العدالة الثقافية والوصول بالمنتج المسرحي إلى كل ربوع الوطن، وقال: "نحن نؤمن أن المسرح ليس حكرًا على العاصمة، بل هو رسالة اجتماعية وفكرية لابد أن تصل إلى كل فئات المجتمع، ومن هنا جاءت فكرة التوسع الجغرافي التي نبدأ تنفيذها في هذه الدورة، على أن تستمر وتتسع في السنوات المقبلة".

ومن المقرر أن تُعلن قريبًا مواعيد العروض في المحافظات الأربعة وتفاصيل الورش والفعاليات المصاحبة، تمهيدًا للانطلاق الرسمي للدورة الثامنة عشرة من المهرجان في القاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.