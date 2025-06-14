السبت 14 يونيو 2025
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حوادث

عامل متهم بالشروع في قتل طليقته بالمرج: "رافعة عليا 10 قضايا ورفضت الصلح"

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 أدلى عامل متهم بالشروع فى قتل طليقته، مما أسفر عن إصابتها بطعنة فى رقبتها فى منطقة المرج، باعترافات تفصيلية أمام نيابة المرج

وقال المتهم إنه أصابه الإحباط من كثرة القضايا المرفوعة ضده من المجني عليها ورفضها كل محاولات الصلح معه أو التسوية.

وأضاف أن المجني عليها رفعت ضده أكثر من 10 قضايا في محكمة الاسرة فأرسل إليها للصلح والتراضي بالمعروف فرفضت وقالت له "مش هسيبك غير محبوس" فبيت النية على التخلص منها وانتظرها أثناء قدومها من العمل، ثم حاول طعنها بسلاح أبيض للتخلص منها.

 

عامل يشرع فى قتل طليقته فى المرج
 وكان قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بقيام شخص بالتعدى على سيدة بسلاح أبيض، مما أسفر عن إصابتها بالقرب من محطة مترو المرج القديمة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين إصابة سيدة بطعنات فى الرقبة وبيديها، وتم نقلها الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبى الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة طليق المجنى عليها بسبب خلافات أسرية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة المرج قسم شرطة المرج أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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