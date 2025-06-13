القبض على عامل شرع في قتل طليقته بسبب خلافات أسرية بالمرج

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عامل شرع فى قتل طليقته مما أسفر عن إصابتها بطعنة في رقبتها ويدها في منطقة المرج.

عامل يشرع في قتل طليقته في المرج

تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بقيام شخص بالتعدي على سيدة بسلاح أبيض، مما أسفر عن إصابتها بالقرب من محطة مترو المرج القديمة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين إصابة سيدة بطعنة في الرقبة وبيديها، وتم نقلها الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة طليق المجنى عليها بسبب خلافات أسرية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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