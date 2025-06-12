الخميس 12 يونيو 2025
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حوادث

بسبب خلافات أسرية، عامل يشرع فى قتل طليقته بالمرج

مديرية أمن القاهرة،
مديرية أمن القاهرة، فيتو

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها، لضبط عامل شرع فى قتل طليقته مما أسفر عن إصابتها بطعنة فى رقبتها يدها فى منطقة المرج.

 

عامل يشرع فى قتل طليقته فى المرج

تلقي قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بقيام شخص بالتعدى على سيدة بسلاح أبيض، مما أسفر عن إصابتها بالقرب من محطة مترو المرج القديمة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين إصابة سيدة بطعنة فى الرقبة وبيديها، وتم نقلها الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبى الجريمة.

 

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة طليق المجنى عليها بسبب خلافات أسرية بينهما.

 

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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