15 صورة توثق حجم الدمار الهائل في إسرائيل بعد ليلة قصف عنيفة

وثقت مجموعة من الصور صباح اليوم السبت، حجم الدمار الهائل في المباني والشوارع بعد ليلة قصف عنيفة بالصواريخ الإيرانية على دولة الاحتلال.

وأعلن جيش الاحتلال، صباح اليوم السبت، دوي صافرات الإنذار في عدة مناطق إسرائيلية بعد رصد إطلاق طائرات مسيرة من إيران.

اختراق دفاعات دولة الاحتلال

وأرسلت إيران مئات الصواريخ والمسيرات منذ أمس إلى أراضى دولة الاحتلال، اعترض أغلبها، إلا أن بعضها تمكن من اختراق دفاعات دولة الاحتلال، ليصيب بعض الأهداف فى مدينة تل أبيب.

وتأتى صواريخ إيران للرد على الهجوم الإسرائيلى الذى شنته الدولة العبرية فى الساعات الأولى من فجر الجمعة، لتقتل قيادات إيرانية عسكرية بارزة، مثل رئيس الأركان، محمد باقرى، وقائد قوات الحرس الثورى، حسين سلامى، وعدد من علماء الذرة.

الهجوم الإسرائيلي على إيران

وشنت إسرائيل فجر أمس الجمعة، هجوما على إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد" الهادفة إلى "إزالة التهديد النووي الإيراني"، فيما أعلن عن حالة طوارئ في كافة أنحاء البلاد.

5 موجات من الغارات في كامل أرجاء إيران

وقال مسئول عسكري إسرائيلي، إن القوات الجوية نفذت أمس 5 موجات من الغارات في كامل أرجاء إيران.

وأضاف المسئول لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن إجمالي الضربات التي تم تنفيذها أصابت الأهداف. ووفقا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تم استهداف منشآت نووية وعسكرية إيرانية، بالإضافة إلى قيادات عسكرية ونووية رفيعة المستوى.

وأكد مسئول إسرائيلي آخر أن الولايات المتحدة كانت على علم بالعملية المخطط لها منذ أسبوع على الأقل، مشيرا إلى أن تل أبيب تتوقع أن تتمكن بعض الصواريخ الإيرانية من الوصول إلى إسرائيل لاحقا.

إيران تعلن بدء الرد على الهجوم الإسرائيلي

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية أمس عن حكومة طهران قولها، إنها بدأت منذ هذه اللحظة باتخاذ الإجراءات الدفاعية والسياسية والقانونية اللازمة لجعل الكيان الصهيوني غير الشرعي يندم.

إيران تطلق الموجة السابعة من الصواريخ على إسرائيل

وصباح اليوم، أعلن التلفزيون الإيراني، عن إطلاق الموجة السابعة من الهجوم بـالطائرات المسيّرة والصواريخ باتجاه أهداف داخل إسرائيل.

وكشف التلفزيون الإيراني الرسمي عن جولة جديدة من هجمات "الوعد الصادق 3"، في إشارة إلى اسم العملية العسكرية الإيرانية ضد إسرائيل ردا على ضرباتها الدامية التي استهدفت إيران.

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