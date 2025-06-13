الجمعة 13 يونيو 2025
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خارج الحدود

"زوال محتوم يقترب"، أول تعليق من أبو عبيدة بشأن الهجوم الإسرائيلي على إيران

أبو عبيدة، فيتو
أبو عبيدة، فيتو

أعلن أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحماس عن تضامن الحركة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في وجه العدوان الصهيوني الغاشم.

وأضاف أبو عبيدة: العدوان الصهيوني على ‎إيران جاء بسبب وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها الكبير لمقاوميه الشرفاء.. ننعي قادة ‎إيران الكبار وشهداءها الذين ارتقوا نتيجة هذا الاعتداء الجبان.

وتابع أبو عبيدة: “العدو الصهيوني واهم إن ظن أن الضربات الغادرة يمكن أن تقوض جبهات المقاومة أو تثبت أركان الكيان الهش، والعدو الصهيوني يواصل ارتكاب أخطاء استراتيجية متتالية ستقربه من زواله المحتوم”.

 

الهجوم الإسرائيلي على إيران

وشنت إسرائيل فجر اليوم الجمعة، هجوما على إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد" الهادفة إلى "إزالة التهديد النووي الإيراني"، فيما أعلن عن حالة طوارئ في كافة أنحاء البلاد.

وقتل خلال الهجوم العديد من الأشخاص، بينهم قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي.

 

5 موجات من الغارات في كامل أرجاء إيران

فيما قال مسئول عسكري إسرائيلي، إن القوات الجوية نفذت حتى الآن 5 موجات من الغارات في كامل أرجاء إيران.

وأضاف المسئول لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن إجمالي الضربات التي تم تنفيذها أصابت الأهداف. ووفقا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تم استهداف منشآت نووية وعسكرية إيرانية، بالإضافة إلى قيادات عسكرية ونووية رفيعة المستوى.

وأكد مسئول إسرائيلي آخر أن الولايات المتحدة كانت على علم بالعملية المخطط لها منذ أسبوع على الأقل، مشيرا إلى أن تل أبيب تتوقع أن تتمكن بعض الصواريخ الإيرانية من الوصول إلى إسرائيل لاحقا.

 

إيران تعلن بدء الرد على الهجوم الإسرائيلي

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن حكومة طهران قولها، إنها بدأت منذ هذه اللحظة باتخاذ الإجراءات الدفاعية والسياسية والقانونية اللازمة لجعل الكيان الصهيوني غير الشرعي يندم.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن إيران أطلقت في الساعات الأخيرة أكثر من 100 طائرة مسيرة نحو إسرائيل حيث تعمل كافة أجهزة الدفاع الجوي للتصدي لها. 

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