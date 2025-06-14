مقتل إسرائيلي وإصابة 20 آخرين وعشرات العالقين داخل مبان في سادس هجوم صاروخي إيراني

أفادت وسائل إعلام عبرية أن عددًا من الإسرائيليين عالقون داخل مبان تضررت نتيجة سقوط صواريخ أطلقتها إيران على وسط إسرائيل، في سادس هجوم صاروخي إيراني منذ بدء الهجمات بين طهران وتل أبيب.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن 20 شخصًا أصيبوا جراء سقوط صاروخ بوسط إسرائيل بينهم 3 في حالة خطرة.

بينما أفادت مصادر إسرائيلية، بمقتل شخص وجرح 20 آخرين جراء هجمات صاروخية إيرانية على وسط إسرائيل.

من جانبها، أعلنت منظمة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داوود الحمراء" أن فرقها هرعت إلى موقع سقوط الصواريخ، مشيرة إلى أن إلى تسجيل 9 إصابات أخرى، وتضرر ما لا يقل عن ستة مبانٍ سكنية.

وفي سياق متصل، قالت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إنه وبعد تقييم الوضع الأمني، يمكن للمواطنين مغادرة المناطق المحمية، لكن يُطلب منهم البقاء بالقرب منها في جميع أنحاء البلاد تحسبًا لتطورات إضافية.

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