خريطة تلاوات المجودة والمرتلة اليوم السبت بإذاعة القرآن الكريم

تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم السبت عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:

تلاوات القرآن المجود يوم السبت 18 ذو الحجة



00: 8 (ص) تلاوة للشيخ عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سورة الواقعة 30 ق.



12: 19 ( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمى ما تيسر من سورتي الحج / العلق 45 ق.



17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورتى الحاقة / نوح 45 ق.



24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ الشحات محمد أنور وما تيسر من سورة النمل 40 ق.



02:53 (قبل الفجر) للشيخ راغب مصطفى غلوش وما تيسر من سورة غافر.



تلاوات المصحف المرتل ليوم السبت



الساعة / ٠٦:٠٠ / تلاوة للقارئ / محمود على البنا / ما تيسر من سورة الأنعام - أول الأعراف ومدة التلاوة / ٢٩ ق

الساعة / ٠٨:٥٤ / تلاوة للقارئ / محمود على البنا / ما تيسر من سورة الأعراف ومدة التلاوة / ٢٩ ق

الساعة / ١٠:٠٠ / تلاوة للقارئ / محمود على البنا / ما تيسر من سورة الأعراف ومدة التلاوة / ٣٠ ق

الساعة / ١٠:٤٥ / تلاوة للقارئ / محمود على البنا / ما تيسر من سورتي الأعراف - الأنفال ومدة التلاوة / ۳۱ ق

الساعة / ١٧: ١١ / تلاوة للقارئ / محمود على البنا / ما تيسر من سورة التوبة ومدة التلاوة / ٣٠ ق

الساعة / ١٣:٣٥ / تلاوة للقارئ / محمود على البنا / ما تيسر من سورتي التوبة - يونس ومدة التلاوة / ٣١ ق

الساعة / ١٥:٠٨ / تلاوة للقارئ / محمود على البنا / ما تيسر من سورة يونس - هود ومدة التلاوة / ٣٠ ق

الساعة / ١٧:٢٠ / تلاوة للقارئ / محمود على البنا / ما تيسر من سورة هود ومدة التلاوة / ۳۱ ق

الساعة / ١٧:٥٣ / تلاوة للقارئ / محمود على البنا / ما تيسر من سورة يوسف ومدة التلاوة / ۳۱ ق

الساعة / ٠١:٠٠ / تلاوة للقارئ / محمود على البنا / ما تيسر من سور يوسف - الرعد - أول إبراهيم ومدة التلاوة / ٣٠

الساعة / ٠٢:١٦ / تلاوة للقارئ / محمود على البنا / ما تيسر من سور إبراهيم - الحجر - أول النحل ومدة التلاوة / ٣٠ق

الساعة / ٠٤:٥٠ / تلاوة للقارئ / محمود على البنا / ما تيسر من سورة النحل ومدة التلاوة / ۲۸ ق

الساعة / ٠٥:٢٣ / تلاوة للقارئ / محمود على البنا / ما تيسر من سورة الإسراء ومدة التلاوة / ٣٠ ق

ثم فقرة المصحف المرتل للشيخ محمود خليل الحصري برواية: الدوري في الساعة ٢٠:١٧

- والتلاوة من / سورة النساء من آية ٢٦ إلى آية ۷۷ تسبقها تقدمة للشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله / ومدة التلاوة ٣٠ ق.



فقرة المصحف المرتل للشيخ عبد الباسط عبد الصمد برواية ورش في الساعة ٢١:٣٥.



- والتلاوة من / من آية ١٥١ سورة الأنعام إلى آية ٣٤ من سورة الأعراف تسبقها تقدمة للشيخ /محمود برانق ومدة التلاوة ٢١ ق



أما الختمة المرتلة

فتبدأ في الساعة ٠١:٣٥ تلاوة للقارئ أحمد نعينع من سورة العلق حتى ختام سورة الناس ودعاء ختم القرآن.



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