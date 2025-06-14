سقوط أول قتيل إسرائيلي في الضربات الصاروخية الإيرانية وارتفاع عدد المصابين في غوش دان إلى 63

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بمقتل إسرائيلية جراء سقوط صاروخ إيراني في وسط إسرائيل، ردًّا على هجوم واسع بدأته إسرائيل فجر الجمعة.

كما ارتفعت أعداد المصابين الإسرائيليين جراء الهجمات الصاروخية التي استهدفت وسط إسرائيل، حيث وصلت الإصابات في منطقة غوش دان وحدها إلى 63 مصابًا، بينهم اثنان في حالة حرجة، وفق "القناة 12" العبرية.

ونقلت القناة العبرية عويل الإسرائيليين الذين فقدوا بيوتهم جراء الضربات الصاروخية الإيرانية، حيث دُمّرت بيوت في هذه المنطقة بالكامل.

ووصف أحد سكان المركز، الذي دُمّر منزله بأحد الصواريخ الإيرانية، اللحظات الصعبة بقوله: "كانت ضربة جنونية. كنا في منطقة الدفاع الجوي العسكرية، والتزمنا بالتعليمات، بل واستلقينا مع الأطفال على الأرض. كانت تجربة محزنة للغاية".

وعن تضرر بيوتهم، قال اثنان من المتضررين، يانيف ودوفرات، وهما من سكان المنطقة الوسطى، للقناة، إن الصاروخ الباليستي الإيراني ألحق أضرارًا جسيمة بالمبنى الذي يسكنان فيه.

وأضافا، وهما في حالة صدمة: "دُمّر منزلنا تمامًا... وتمكنا من دخول الملجأ في اللحظة الأخيرة". وقالا: "طار باب الملجأ نحونا من هول قوة الانفجار".

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