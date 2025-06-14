الدفاعات الإيرانية تتصدى لضربات إسرائيلية جديدة ودوي انفجارات يهز طهران

أفاد الإعلام الرسمي الإيراني بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي فوق العاصمة الإيرانية طهران، صباح السبت، للتصدي لضربات إسرائيلية.

وذكرت وكالة "إرنا" أنه "تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في طهران قبل دقائق للتصدي لمقذوفات إسرائيلية".

وحسبما ذكرت "فرانس برس" فقد سمع دوي انفجار في العاصمة الإيرانية، وشوهد ارتفاع شهب حمراء في السماء.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أنه استهدف قاعدتين جويتين في غرب إيران، ما أدى إلى تدمير إحداهما.

وقال الجيش في بيان "في وقت سابق الجمعة، ضرب الجيش الاسرائيلي قاعدتين تابعتين لسلاح الجو الإيراني في همدان وتبريز في غرب إيران، وقد تم تدمير قاعدة تبريز نتيجة للضربة".

وفي المقابل، أعلن جهاز الإطفاء الإسرائيلي أن فرقه تستجيب لعدة حوادث "كبرى" ناجمة عن الهجوم الصاروخي الإيراني، بما في ذلك جهود إنقاذ أشخاص محاصرين في برج عال.

وقالت إدارة الإطفاء في بيان إن "طواقم الإطفاء تتعامل مع عدة حوادث كبرى، خصوصًا في منطقة دان" في محيط تل أبيب، مضيفة أن "عناصر الإطفاء يعملون في مبنى شاهق الارتفاع لإنقاذ أشخاص محاصرين وإخماد حريق، بالإضافة إلى الاستجابة لموقعين متضررين آخرين".

وبعدما استهدفت إسرائيل مواقع عسكرية ونووية في جميع أنحاء إيران،يوم الجمعة، أطلقت طهران مسيّرات تلاها وابل من الصواريخ.

وأكد الإسعاف الإسرائيلي إصابة 63 شخصًا من جرّاء الضربات الصاروخية الإيرانية، اثنان منهم في حالة حرجة.

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