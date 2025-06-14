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الحرس الثوري الإيراني يعلن نتائج الضربات "الدقيقة" لبنك أهداف عسكرية إسرائيلية

الهجوم الإيراني على
الهجوم الإيراني على إسرائيل، فيتو

أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانه الثاني بشأن تفاصيل عملية "الوعد الصادق 3"، موضحًا أنه استخدم مزيجًا من الأنظمة الدقيقة والذكية في استهداف المراكز والقواعد الجوية الإسرائيلية.


وأوضح في بيان: “بعد الإعلان الأولي عن التنفيذ الناجح لعملية ”الوعد الحق 3" ضد المواقع الإستراتيجية للكيان الصهيوني، فإننا نضع تحت تصرف الشعب الإيراني النبيل والشعوب الحرة في العالم بعض تفاصيل هذه العملية".

وأضاف: "في هذه العملية، استهدفت وحدات الصواريخ والطائرات المسيرة التابعة للقوة الجوية للحرس الثوري الإيراني، باستخدام مزيج من الأنظمة الدقيقة والذكية، المراكز العسكرية والقواعد الجوية التي كانت مصدر العدوان الإجرامي على بلدنا، وكذلك المراكز الصناعية العسكرية التي استخدمها جيش الكيان الصهيوني لإنتاج الصواريخ وغيرها من المعدات والأسلحة العسكرية لارتكاب الجرائم ضد الشعوب المقاومة في المنطقة، وخاصة الشعب الفلسطيني وغزة المضطهدة، إلى جانب أهداف عسكرية أخرى في عمق الأراضي المحتلة".

وأكد أن "التقارير الميدانية وصور الأقمار الصناعية والمعلومات الاستخباراتية المعترضة تشير إلى أن عشرات الصواريخ الباليستية أصابت أهدافًا إستراتيجية بفعالية، ورغم ادعاءات اعتراضها، فشل العدو في مواجهة موجات الهجمات الصاروخية التي شنتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأشار إلى أن "عملية الوعد الحق 3، استجابة لأمر قائد الثورة الإسلامية والقائد الأعلى للقوات المسلحة ومطالب الشعب الإيراني النبيل، هي جزء من رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على دماء الأبرياء المسفوكة".

كما ذكر الحرس الثوري الإيراني في البيان: "لقد تم تنفيذ هذه العملية بشكل قوي وعدواني وبالتنسيق مع كافة القوات المسلحة وأجهزة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ورسالتها الرئيسية هي أن أمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو الخط الأحمر للقوات المسلحة".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق أن إيران تنفذ عملية "الوعد الصادق 3" ردًّا على الضربات الإسرائيلية التي أطلقت خلالها مئات الصواريخ على إسرائيل.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس الجمعة عملية واسعة النطاق أُطلق عليها اسم "الأسد الصاعد"، حيث هاجم سلاح الجو الإسرائيلي أهدافا عسكرية ومواقع للبرنامج النووي الإيراني.

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