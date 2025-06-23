تسليم شقق جنة مصر بالمنصورة الجديدة، 6 يوليو المقبل

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية تسليم عدد 34 عمارة بمشروع جنة بالمنطقة الثانية والثالثة بمدينة المنصورة الجديدة وذلك خلال الفترة من 2025/7/6 وحتى 2025/8/7.

كما أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بمنطقة جنوب أرض الجمعيات للفائزين بمدينة القاهرة الجديدة.

وأكد وزير الإسكان، ضرورة متابعة مشروعات الخدمات بمناطق تسليم الوحدات، وتوفير مختلف سبل الدعم للمستفيدين بالوحدات السكنية بالمدينة، وتيسير عملية التسليم للمواطنين.

وأوضح المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 211 - 212، يوم الأحد 29/6/2025، ووحدات العمارتين 214 – 213، يوم الثلاثاء 1/7/2025، ووحدات العمارتين 215 – 216، يوم الأربعاء 2/7/2025، ووحدات العمارتين 217 – 218، يوم الخميس 3/7/2025، ووحدات العمارتين 219 – 220، يوم الأحد 6/7/2025، ووحدات العمارة 221، يوم الإثنين 7/7/2025.

وقال رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إن على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك الإسكان والتعمير فرع التجمع الخامس، وذلك لإنهاء إجراءات التعاقد، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة المياه بشارع التسعين الجنوبي، ومعه صورة من الشيكات التى تم التوقيع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 22 قرار إزالة لمخالفات بناء وتعديات بمدينتي دمياط الجديدة والسادات، والقطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، وذلك في إطار مواصلة إزالة مخالفات البناء والحفاظ على الطابع المعماري بالمدن الجديدة، ومنع التعديات على أملاك الدولة.

ونصت القرارات على أن تزال مخالفات البناء الواقعة داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي الكائنة بقرى سياحية بحرى الطريق الساحلي، وبمنطقة جميمة - مركز الضبعة، والمتمثلة في مبان وهنجر ومخازن، بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

كما نصت القرارات على أن تزال مخالفات البناء المقامة داخل حدود جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة على قطع أراضٍ بالحي الرابع - المجاورة السادسة، وبالحي الخامس - جنوب الحي - المستثمر الصغير، والحي الثالث، والمتمثلة في بناء أدوار ومظلة مغلقة، وصب سقف دور، دون الحصول على تراخيص.

ونصت القرارات على أن تزال مخالفات البناء المقامة داخل حدود جهاز تنمية مدينة السادات، على قطع أراض بالمنطقة السكنية، النخيل، المجاورة الأولى، وبالمنطقة السكنية الحادية والثلاثين، وبالمنطقة السكنية الزيتون المجاورة الأولى، وبمنطقة حي النخيل السكنية المجاورة الثالثة، وبالمنطقة السكنية الرابعة والثلاثين، وبالمنطقة السكنية النخيل المجاورة الرابعة، والمتمثلة في تنفيذ أدوار علوية وبناء أسوار وضم مناور بدون الحصول على ترخيص بناء.

وتضمنت القرارات أن تتولى أجهزة تنمية مدينتي دمياط الجديدة والسادات والقطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.

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