اللوماري: بنتايج "لاعب عصري" ويستحق الانضمام لمنتخب المغرب

أكد إدريس اللوماري، نجم منتخب المغرب السابق، أن المغربي محمود بنتايج لاعب الزمالك يمتلك إمكانيات فنية وبدنية رائعة ويستحق الانضمام لمنتخب المغرب خلال الفترة المقبلة.

وقال اللوماري في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "محمود بنتايج لاعب عصري وتألقه مع نادي الزمالك خلال الفترة الماضية ويستحق الانضمام لمنتخب المغرب في المرحلة المقبلة وتجربته في فرنسا أفادته كثيرا في الانضباط داخل الملعب وايضا تطور أفكاره وموسمه مع الأبيض ناجح للغاية".

وأضاف: "صلاح الدين مصدق يمتلك إمكانيات بدنية رائعة ويستطيع اللعب في خط الوسط المدافع ويتميز بالرأسيات القوية".

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