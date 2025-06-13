أمير قطر يبحث مع ترامب تداعيات القصف الإيراني الإسرائيلي المتبادل

أعلن الديوان الأميري القطري، أن أمير البلاد قطر تميم بن حمد آل ثاني بحث هاتفيًّا مع الرئيس الأمريكي الأوضاع في المنطقة لا سيما الهجوم الإسرائيلي على إيران.

وأكد أمير قطر في اتصال مع ترامب ضرورة العمل على خفض التصعيد والتوصل إلى حلول دبلوماسية.



ومن جانبه اكد ترامب لأمير البلاد استعداد واشنطن للمشاركة في حل الأزمة حفاظًا على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الجانب الإيراني هو من يتصل بالولايات المتحدة طالبا إجراء مفاوضات في أعقاب الضربات الإسرائيلية.

ترامب: إيران تتواصل مع الولايات المتحدة بعد الضربات الإسرائيلية

وفي مقابلة مع قناة NBC قال ترامب ردًّا على سؤال حول سبب رغبة إيران في التفاوض بعد الهجمات الإسرائيلية: "هم يتصلون بي بأنفسهم ويرغبون في الحديث".

ونقلت وكالة رويترز عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله: لست قلقًا من اندلاع حرب إقليمية بسبب الهجوم الإسرائيلي على إيران.



ترامب: لست قلقا من اندلاع حرب إقليمية

وأضاف ترامب: إيران تعرضت لضربة مدمرة ومن غير الواضح ما إذا كانت لا تزال تملك برنامجًا نوويًّا، وطهران أضاعت فرصة إبرام اتفاق والآن قد تتاح لهم فرصة أخرى وسنرى.

وأكد ترامب: أمهلت إيران 60 يومًا ولم تلتزم واليوم هو الـ61.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم إسرائيل بشكل واضح.

وبحسب تصريحات لشبكة"سي إن إن" قال ترامب دعمنا إسرائيل كما لم يدعمها أحد من قبل.

وتابع: الضربات الإسرائيلية على إيران الليلة الماضية كانت ناجحة للغاية، وعلى الإيرانيين الآن الجلوس إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق قبل فوات الأوان.

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