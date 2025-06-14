السبت 14 يونيو 2025
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حوادث

طالبة متهمة بالتشهير بصديقتها على جروبات الزواج تستأنف على حكم تغريمها

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تقدمت طالبة باستئناف على حكم أول درجة الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية والقاضي بتغريمها مبلغ 20 ألف جنيه لاتهامها بنشر صور لصديقتها على بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالزواج بغرض الانتقام منها بسبب خلافات بينهما. 

البداية كانت عندما تقدمت فتاة ببلاغ لمباحث جرائم الإنترنت، تتهم صديقتها باستغلال عدد من صورها الشخصية والتي سبق أن التقطاها معًا، ونشرتها على صفحات خاصة بالزواج وطلب عريس الموجودة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتيك توك وغيرها.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة ارتكبت تلك الجريمة بغرض الانتقام من المجني عليها لخلافات بينهما فقامت بإرسال صورها إلى صفحات البحث عن عريس منتحلة صفتها.

واتهمت المجني عليها المتهمة بالتشهير بها بقصد الإضرار الأدبي والمعنوي بها.

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محكمة القاهرة الاقتصادية مواقع التواصل الاجتماعي مباحث جرائم الإنترنت

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