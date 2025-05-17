رئيس هيئة المحطات النووية يبحث مستجدات مشروع الضبعة مع آتوم ستروي الروسية

عقد الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المالك والمشغل لمشروع محطة الضبعة النووية، والدكتور أندريه بيتروف، رئيس شركة آتوم ستروي إكسبورت الروسية المقاول العام لمشروع محطة الضبعة النووية.

المشروع المصري لتوليد الكهرباء

وتناول الاجتماع، الذي حضره قيادات رفيعة من الجانبين المصري والروسي المشرفين على مشروع محطة الضبعة النووية، آخر التطورات ومستجدات الأعمال في هذا المشروع الاستراتيجي الحيوي، وقد ركز النقاش على أهمية تعزيز التنسيق المشترك ومتابعة سير العمل لضمان تنفيذه وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان بالتفصيل معدلات الإنجاز في مختلف الجوانب الهندسية والفنية والإدارية للمشروع القومي، بالإضافة إلى استعراض الخطط والمستهدفات المستقبلية لتحقيق المراحل الرئيسية للمشروع.

وأكد رئيس هيئة المحطات النووية ورئيس "آتوم ستروي إكسبورت" على الالتزام القوي المشترك بإنجاز كافة الأعمال في المواعيد المقررة، وشددا على ضرورة تعزيز التعاون الوثيق وتذليل أي عقبات لضمان تقدم العمل بكفاءة وفاعلية.

مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية

ويُعد مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية من المشروعات القومية الكبرى التي تحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية في مصر، لدوره المحوري في تنويع مصادر الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، فضلًا عن مساهمته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويحظى المشروع بدعم وتعاون كبيرين من الجانب الروسي، صاحب الخبرة العريقة في قطاع الطاقة النووية.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الاجتماع الهام في دفع وتيرة العمل في المشروع وتحقيق الأهداف المرجوة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويعزز التعاون الاستراتيجي بينهما في قطاع الطاقة، وخاصة في مشروع محطة الضبعة النووية.

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