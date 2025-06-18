مزاد علني لبيع وتخصيص عدد من المحال التجارية والخدمية بـ 6 أكتوبر

تعقد هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان مزاد علني لبيع وتخصيص عدد من المحال التجارية والخدمية وذلك يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/٧/٦ بمدينة ٦ أكتوبر.

ويتم طرح 13 محلًّا تجاريًّا وصيدلية بمساحات تتراوح بين ( ١٨م٢: ٥١م٢) بالمنطقة (٥٠٠ - ٥٠١) بمحور خدمات امتداد المنطقة الصناعية الثالثة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني.

كشف جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن إعلان هام لحاجزي شقق سكن مصر، وأكد أن بنك التعمير والإسكان يستقبل الحاجزين من خلال حجز موعد مسبق فقط.

وقال الجهاز حرصًا من بنك التعمير والإسكان على تقديم أفضل مستوى من الخدمة وتنظيم استقبال العملاء بمركز خدمة عملاء الإسكان بمدينة نصر، سيتم استقبال العملاء من خلال حجز موعد مسبق فقط.

وحجز الموعد المناسب، يُرجى الاتصال بالرقم الموحد: 19995 ولن يتم استقبال أي عملاء بدون حجز مسبق، وذلك حرصًا على ضمان جودة وسرعة الخدمات المقدمة.

كما استقبل المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، محمد جبران، وزير العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين في مجال تدريب العمالة.

واستهل المهندس شريف الشربيني اللقاء بالترحيب بوزير العمل، مشيرا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين وزارتي الإسكان والعمل، بشأن تأهيل وتدريب العمالة في مجالات عمل قطاعات وزارة الإسكان المختلفة، ووضع برامج تدريبية للشباب مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة، ورفع كفاءة العمالة الفنية ومحاربة البطالة، وتوفير العمالة المدربة لتلبية احتياجات سوق العمل.

وتناول اللقاء فرص التعاون المشترك فيما يخص التدريب في مجال التشييد والبناء، وغيرها من مجالات عمل وزارة الإسكان وكذلك التدريب التخصصي على المعدات المستخدمة في تلك القطاعات، بالإضافة إلى الحرف المرتبطة بالتشييد والبناء، والتي توفرها الجهات التابعة لوزارة الإسكان.

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء تقنين دفعة جديدة من أراضي المواطنين بمدينة العبور الجديدة، الذين تم اعتماد توفيق الأوضاع لأراضيهم بمنطقة الكيلو 48 سابقا التابعة للمدينة، لاستكمال إجراءات التقنين.

وناشد جهاز مدينة العبور الجديدة المواطنين بمراجعة الجهاز لاستكمال الإجراءات والسداد، علمًا بأنه سيتم التعامل مع صاحب الشأن بصفته، حيث سيتم التوقيع على الإقرارات اللازمة.

وحدد جهاز مدينة العبور الجديدة المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع، وتكون كالآتي:

- أصل عقد البيع الابتدائي السابق تقديمه مع الطلب ومستندات تسلسل الملكية.

- صورة من تحقيق الشخصية والأصل للاطلاع.

- أصل إيصال تسليم الطلب الصادر من البريد (في حالة فقد الأصل يتم تقديم شهادة من البريد تفيد تقديم الطلب في الميعاد).

- شيك مقبول الدفع أو شيك مصرفي باسم جهاز مدينة العبور الجديدة يمثل قيمة الدفعة المقدمة تحت الحساب والخاصة بالعلاوات المقررة.

واحتفلت هيئة المجتمعات العمرانية بتسليم أول رخصة بناء بالأراضي المضافة بمنطقة "الأمل" سابقًا، بمدينة العبور الجديدة، وذلك فى إطار تسريع وتيرة التنمية وتقنين أوضاع الأراضي.

وسلم المهندس كمال بهجات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، والدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أول رخصة بناء لقطعة أرض تقع ضمن الأراضي المضافة للمدينة بمنطقة الأمل سابقًا في مشهد يعكس حرص الهيئة على دعم أجهزة المدن الجديدة وتحفيز جهود التنمية.



وأكد الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن إنجاز تقنين الأراضي المضافة، شهد جهودًا مكثفة خلال الفترة الماضية لتسوية الأوضاع القانونية والفنية لتلك المناطق، وتحويلها من مناطق عشوائية أو غير مخططة إلى أراضٍ معتمدة داخل الحيز العمراني الرسمي للمدينة.

وأضاف: تحقق الحلم وأصبح للمواطنين حق قانوني ورسمي في البناء والتملك ضمن منظومة حضارية ومنظمة، إلى جانب ذلك، يُعد إنجاز ترفيق الأراضي المضافة أحد الركائز الأساسية لهذا التطوير، حيث تم الانتهاء من تنفيذ شبكات المياه، الصرف الصحي، وفرمة الطرق، بما يتيح بداية حقيقية للبناء والتنمية، وهذا الترفيق يُعد تأكيدًا على جاهزية الدولة لتوفير بنية تحتية متكاملة تليق بالمواطن المصري، وتسهم في خلق مجتمع عمراني حديث ومتكامل.

وأضاف أن ما تحقق اليوم هو ثمرة تنسيق وتخطيط دقيق، وأن الدولة تمضي قدمًا نحو تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال توسيع الرقعة العمرانية وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وتوفير سكن ملائم ومرافق طبقا للمعايير العالمية للمواطنين.

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