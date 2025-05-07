الإسكان تعلن طرح جديد للأراضي الاستثمارية

كشفت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد لقطع الإراضى الاستثمارية وفقا لآلية التخصيص الفوري.

وتطرح بالعاصمة الإدارية قطعة أرض بمساحة 3,846 متر مربع بنشاط طبي بالحي السكني الخامس جاردن سيتي الجديدة بسعر 13,410.00 جنيه للمتر، وحددت نسبة جدية الحجز ب 10% من قيمة الأرض ويتم استكمال نسبة السداد حتي 15% من قيمة الأرض بالجنيه المصري (10% تم سدادها ونسبة الـ 5% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة على التخصيص ) بالإضافة إلى (١٪مصاريف اداريه و0.5٪ مجلس أمناء) علي ان يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية؛ ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة.

كما تطرح قطعة أرض بمساحة 3,537 متر مربع بنشاط محطة خدمة وتموين سيارات بسعر 19,690 جنيه للمتر بالحي السكني الخامس r5 جاردن سيتي الجديدة، وعلى مستوى نظام السداد يتم سداد 10% جدية حجز واستكمال نسبة السداد حتي 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري (10% تم سدادها ونسبة الـ 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة علي التخصيص ) بالإضافة الي (١٪مصاريف اداريه و0.5٪ مجلس أمناء) على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسة؛ ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، وعلى أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا لمعدل سعر الفائدة المعلن على الجنية المصري من البنك المركزي المصري بتاريخ الاخطار بموافقة مجلس ادارة الهيئة وحتى تاريخ السداد( بالإضافة الى 1% وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية).

وعلى أن يتم التنفيذ خلال 3 سنوات من تاريخ استلام قطعة الارض، والنسبة البنائية لا تزيد عن (20%) من المساحة المخصصة للخدمة. الارتفاع المسموح به (أرضي + أول) للمبنى الإداري والتجاري – خدمات الصيانة والغسيل لا يزيد الارتفاع عن (6م). الردود (10)م من جميع الجهات. يتم الالتزام بالطابع المنفذ بواجهات الحي السكني الخامس R5 في تنفيذ الواجهات للمباني الخدمية ومباني الصيانة والغسيل لمحطة تموين السيارات يلتزم الراسي عليه قطعة الأرض بالحصول على الموافقة من الجهات المعنية. • المساحة قابله للزيادة او العجز والعبرة بما يتم تسليمه على الطبيعة من قبل إدارة المساحة بالجهاز. • يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بداخل حدود قطعة الأرض طبقا للكود المصري للجراجات وتعديلاته • يتم الالتزام بقيود الارتفاع المفروضة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة للمنطقة وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية للمشروع.

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