إخلاء 10 آلاف حقيبة وطرد من مخازن مطار القاهرة الدولي

قام الدكتور ماجد موسي رئيس الادارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والمشرف علي اعمال اللجنة المشكلة بقرار نائب وزير المالية رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٥ برئاسة أيمن شملول مدير عام جمارك الوديعة بمبني الركاب رقم ١ ومعه خالد مصطفى مدير إدارة الشئون الفنية بجمارك مبني ٣، بالدعوة لاجتماع تنسيقي تحت رئاسة المحاسب مجدي اسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي ضم مسئولي الجهات المعنية للإعداد والتجهيز لنقل تلك الحقائب والطرود المتكدسة في مخازن كل من متروكات شركة الميناء وشركة مصر للطيران أولا إلي مخازن جمارك ٦ اكتوبر ثم إلي مخازن كل من ميناء الإسكندرية وجمارك مطروح.

ويأتي ذلك في ضوء اهتمام وتوجيهات دولة رئيس الوزراء ووزير المالية أحمد كجوك بضرورة الاستمرار في السعي نحو التخلص من الحقائب والطرود المتكدسة بالمخازن، وبتعليمات نائب وزير المالية شريف الكيلاني ورئيس مصلحة الجمارك احمد اموي اثناء زيارتهما التفقدية لمطار القاهرة.



قام "موسي " بدعم اللجنة بمجموعة كبيرة من العاملين بالادارات الصباحية بالادارة المركزية من كل مباني المطار للعمل بها بالإضافة الي عملهم الاساسي باداراتهم الاصلية وهم محمد جميل، ممدوح عبد الرؤوف مديري الإدارات وكل من صبري محمود، محمد امبابي، احمد ابو زيد، عماد هلال، محمد سامي، احمد امين، حسن شرف، باسم جوده، محمد عاطف، محمود حنفي، مصطفي الخولي، احمد حسن بيومي رؤساء الأقسام ومآمير الجمرك،



وبالاشتراك مع ناصر عميرة مدير عام البيوع الجمركيّة رئيس لجنة الاستلام بالقرار ٢٦ لسنة ٢٠٢٥ والسيد مستور ابو ثلاث معاون رئيس مصلحة الجمارك ورئيس لجنة الاستلام رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٥ وأمناء المخازن والعهد من جمارك الاسكندرية ومطروح السادة محمد يسري وعمرو الشيال.



وأسفرت جهودهم جميعا عن الآتي:



اولا: عن نقل حوالي ٤٦٢٩ حقيبة وطرد الي مخازن جمرك ٦ اكتوبر حملت علي ثمانية سيارات نقل محرزة وفي حراسة رجال الشرطة خلال يومي عمل متتالين وخزنت بالفعل في مخازن ٦ اكتوبر لحين فرزها وتثمينها وبيعها لصالح الخزانة العامة.



ثانيا: نقل حوالي ٦٣٦٥ حقيبة وطرد الي كل من مخازن جمرك ميناء الإسكندرية وجمارك مطروح، حملت علي ١٤ سيارة نقل تم تحريزهم وفي حراسة الشرطة خلال يوم كامل في تواجد ومجهود كبير من معاون رئيس المصلحة.



وتم بذلك افراغ جميع مخازن متروكات شركة ميناء القاهرة الجوي المخزنة من شهور بل سنوات طويلة حتى شهر مايو المنقضي، كما تم إفراغ جزء وعدد ليس بالقليل من مخازن متروكات شركة مصر للطيران، وجار الإعداد لإخلائها بالكامل لحين توفر مساحات تخزينية أخري خارج مطار القاهرة.



إلي جانب استمرار أعمال اللجنة رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٤ برئاسة كل من أيمن شملول وخالد مصطفى في استلام وفحص وتحرير استمارات المعاينة والتثمين وإرسالها للبيوع الجمركية لإجراء المزادات بالاشتراك مع الإدارة المركزية للمبيعات الحكومية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.