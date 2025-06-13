9 طائرات أجنبية تهبط اضطراريا في مطار القاهرة بعد إغلاق بعض المجالات الجوية المجاورة

أعلن مطار القاهرة الدولي وكافة المطارات المصرية، حالة الطوارئ تحسبًا لاحتمال استقبال طائرات عابرة قد تضطر إلى تغيير مساراتها الجوية والهبوط الاضطراري بالمطارات نتيجة المستجدات الإقليمية، حيث تم التأكيد على الجاهزية الكاملة لتوفير الدعم الفني واللوجستي اللازم لكافة الرحلات المتأثرة.

واستقبل مطار القاهرة الدولي تسع طائرات تابعة لشركات طيران أجنبية في أوقات متقاربة بغرض التزود بالوقود، بعد تعديل مسارات رحلاتها نتيجة إغلاق بعض المجالات الجوية المجاورة، وقد أقلعت جميع الطائرات في وقت قياسي، بعد تقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لاستكمال رحلاتها بأمان.

وتتابع الوزارة من خلال مركز العمليات الرئيسي بمطار القاهرة الدولي على مدار الساعة تطورات الموقف، بالتنسيق الكامل مع سلطات الطيران المدني في الدول المجاورة، وذلك عقب إعلان بعض دول الجوار عن إغلاق مؤقت لمجالاتها الجوية نتيجة للأوضاع الراهنة في المنطقة.

وأكدت وزارة الطيران المدني أن المجال الجوي المصري آمن ويعمل بشكل طبيعي، ويشهد انتظامًا في حركة التشغيل وفقًا لأعلى المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الجوية، في ضوء الأحداث الجارية والتوترات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وفي ضوء تلك التطورات، أعلنت شركة مصر للطيران عن إلغاء 3 رحلات جوية كانت متجهة إلى كل من بغداد، وعمان، وبيروت، لحين فتح المجالات الجوية في تلك الدول.

وتوجّه الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني على الفور إلى مركز العمليات بمطار القاهرة الجوى ومركز العمليات المتكامل التابع لشركة مصر للطيران الـ (IOCC)، كما زار برج المراقبة الجوية، لمتابعة الموقف عن كثب والاطمئنان على سير العمل وانتظام حركة التشغيل.

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