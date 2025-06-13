5 رحلات جوية تهبط اضطراريا في مطار شرم الشيخ بسبب غلق المجال الجوي بالأردن

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي عددًا من الرحلات الجوية التي تم تحويل مسارها، بعد قيام خمس شركات طيران أردنية بتعديل وجهات طائراتها والهبوط في مطار شرم الشيخ، نتيجة الإغلاق المؤقت لبعض المجالات الجوية في المنطقة.

الهبوط في مطار شرم الشيخ

هذا، وقد قامت إدارة المطار، بالتنسيق مع الشركات المشغلة، بالتأكد من التعامل مع الركاب بشكل لائق ووفقًا للقياسات العالمية في هذا الشأن، وذلك لحين استقرار الأوضاع واستئناف رحلاتهم.

وفي ضوء ذلك، أعلنت أيضًا شركة "إير كايرو" عن تأجيل رحلاتها الجوية المتجهة من مطارات شرم الشيخ والغردقة وبرج العرب وأسيوط، إلى عمّان، لحين فتح المجال الجوي وإعادة استئناف الحركة.

وفي إطار إجراءات السلامة الاحترازية، تم تعليق تشغيل بعض الرحلات الجوية المتجهة إلى كل من؛ الأردن والعراق ولبنان، وذلك لحين إعادة انتظام التشغيل بالمجالات الجوية.

قام الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بجولة ميدانية تفقَّد خلالها عددًا من المرافق التشغيلية الحيوية، شملت مركز عمليات مطار القاهرة الدولي، ومركز العمليات بالشركة المصرية للمطارات، ومركز عمليات الملاحة الجوية، ومركز عمليات وزارة الطيران المدني، وذلك لمتابعة تطورات الموقف أولًا بأول، والاطمئنان على جاهزية هذه المرافق للتعامل مع أية مستجدات طارئة.

وأكدت وزارة الطيران المدني أنها تتابع الموقف أولًا بأول من خلال غرف العمليات المركزية، وتواصل التنسيق المستمر مع الجهات المعنية محليًا ودوليًا، مع التأكيد على انتظام حركة التشغيل داخل المطارات المصرية والمجال الجوي المصري، وفقًا لمعايير السلامة الجوية.

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