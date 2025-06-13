الجمعة 13 يونيو 2025
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خارج الحدود

التحالف الدولي يشارك في التصدي للصواريخ الإيرانية على إسرائيل

الصواريخ الإيرانية
الصواريخ الإيرانية على إسرائيل، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، اعترض صواريخ إيرانية في أجواء الحسكة بسوريا.

التحالف الدولي يشارك في التصدي للصواريخ الإيرانية 
 

وذكرت صحيفة هآرتس العبرية في تقرير لها اليوم الجمعة، أنه تم  رصد إطلاق أكثر من 100 صاروخ من إيران باتجاه إسرائيل.

صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل


وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أن  صفارات الإنذار دوت في مناطق واسعة من إسرائيل.وبدأت إيران في شن هجوم على إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وفي السياق ذاته قال المرشد الإيراني علي خامنئي: لن نسمح لهم أن يفلتوا من الجريمة الكبرى التي ارتكبوها، مضيفا: الحياة للعدو ستكون مريرة بلا شك.

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