التحالف الدولي يشارك في التصدي للصواريخ الإيرانية على إسرائيل

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، اعترض صواريخ إيرانية في أجواء الحسكة بسوريا.

التحالف الدولي يشارك في التصدي للصواريخ الإيرانية



وذكرت صحيفة هآرتس العبرية في تقرير لها اليوم الجمعة، أنه تم رصد إطلاق أكثر من 100 صاروخ من إيران باتجاه إسرائيل.

صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل



وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أن صفارات الإنذار دوت في مناطق واسعة من إسرائيل.وبدأت إيران في شن هجوم على إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وفي السياق ذاته قال المرشد الإيراني علي خامنئي: لن نسمح لهم أن يفلتوا من الجريمة الكبرى التي ارتكبوها، مضيفا: الحياة للعدو ستكون مريرة بلا شك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.