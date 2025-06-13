أعلن مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية جاهزية اللجان لاستقبال طلاب الثانوية العامة 2024 - 2025 على مستوى المحافظة المقرر انعقادها يوم الأحد 15 يونيو حتى الخميس 10 يوليو 2025.

تجهيز 24 استراحة لاستقبال الملاحظين بامتحانات الثانوية العامة بالقليوبية

كما أكد وكيل تعليم القليوبية أنه تم تجهيز 104 لجان أساسية يؤدي بها 50 ألفا و213 طالبا وطالبة الامتحانات هذا العام، تجهيز 24 استراحة مخصصة للملاحظين والقائمين على العملية الامتحانية، منها 12 استراحة للرجال و12 استراحة للسيدات، بواقع 2 استراحة لعدد 12 إدارة على مستوى المحافظة وذلك حرصًا على توفير كافة سبل الراحة للعاملين في الإمتحانات خلال فترة انعقادها.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية لضمان انتظام سير امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية دون معوقات. مشيرًا إلى رفع درجة الإستعداد القصوى بكافة القطاعات المعنية، لتأمين العملية الامتحانية وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء اختباراتهم بسهولة ويسر.

تعليم القليوبية، تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير امتحان الثانوية العامة

وأوضح "مصطفى عبده " أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة من لجان سير الامتحانات.

كما أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير امتحان الثانوية العامة، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، وربطها أيضًا بغرفة عمليات المحافظة، والوزارة لمتابعة سير الامتحانات، والتدخل الفوري لحل أي طارئ قد يحدث.

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