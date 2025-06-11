أكاديمية مصر للطيران تنجح في تجديد اعتماد وكالة الاتحاد الأوروبي للعام الرابع والعشرين

نجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب للعام الرابع والعشرين على التوالي في تجديد اعتماد وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران المدني (EASA) لأجهزة الطيران التمثيلي من طراز A320 - 200 وذلك بأعلى مستويات التأهيل، مما يؤكد ريادة الأكاديمية كمركز تدريب معتمد إقليميًا ودوليًا.

نجاحات أكاديمية مصر للطيران للتدريب في الحصول على الشهادات الدولية

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني والشركة القابضة لمصر للطيران بضرورة الالتزام بالمعايير الدولية في مختلف مجالات النقل الجوي، واستمرارا لنجاحات أكاديمية مصر للطيران للتدريب في الحصول على الشهادات الدولية.



وهنأ الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران جميع العاملين بأكاديمية مصر للطيران للتدريب لنجاح الأكاديمية في تجديد اعتماد وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران (EASA) لأجهزة الطيران التمثيلي.

وأضاف أن هذا التجديد ليس بجديد على الأكاديمية فهو يعد اعترافًا دوليًا بإمكانيات هذا الصرح العالمى مما يجعله فى مصاف الأكاديميات العالمية فى مجال التدريب، ويعكس التزام الأكاديمية بتطبيق كافة المعايير والمواصفات العالمية فى هذا المجال.

قدرة أكاديمية مصر للطيران علي المنافسة مع مراكز تدريب الطيران الإقليمية والعالمية وخاصة الأوروبية

وأضاف الطيار وليد سليمان رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب أن هذا التجديد يعد إضافة قوية لسلسلة إنجازات الأكاديمية مما يعزز من قدرتها التنافسية مع مراكز تدريب الطيران الإقليمية والعالمية وخاصة الأوروبية التى تشترط الحصول على مثل هذه الاعتمادات الدولية عند إجراء أي تعاون جديد أو اتفاقيات، كما أعرب عن خالص اعتزازه وتقديره لفريق عمل الأكاديمية لجهودهم المتميزة في تحقيق هذا الإنجاز.

وأشاد وفد الوكالة الأوروبية بكفاءة اجهزة الطيران التمثيلي بالأكاديمية وتجديد اعتمادها بأعلي مستويات تجديد الوكالة، وأيضا بالجهد المبذول والتعاون المستمر من إدارتي الجودة والطيران التمثيلي بالأكاديمية خلال فترة التفتيش.

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