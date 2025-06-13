رئيس لجنة علوم المحيطات باليونسكو: تحديات كبيرة تواجه إفريقيا في إدارة مواردها البحرية

شارك المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، التابع لوزارة التعلي العالي والبحث العلمي، فى تنظيم الفاعلية الخاصة ببناء القدرات ونقل التكنولوجيا لأفريقيا وذلك ضمن فاعليات مؤتمر الأمم المتحدة للمحيط المنعقد بفرنسا.

مشاركة معهد علوم البحار في مؤتمر المحيط بالأمم المتحدة

حيث أقيمت الفاعلية على متن سفينة الأبحاث الألمانية ميتيور بالمنطقة الحمراء بالمؤتمر وذلك بالتعاون مع اللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات باليونيسكو والمركز الألمانى لايبينز لأبحاث البحار الاستوائية.

وحضر الفاعلية كل من وزير الثروة المائية بدولة مدغشقر ورئيس مجموعة الكاريبى باليونيسكو ورئيس المعهد الدولى المحيطات.

مشاركة معهد علوم البحار في مؤتمر المحيط بالأمم المتحدة

هدف بناء القدرات في مجال علوم البحار للدول الأفريقية

وقال الدكتور عمرو حمودة نائب رئيس اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات باليونيسكو، ورئيس مركز الخد من المخاطر البحرية بالمعهد القومي لعلوم البحار، إن هدف بناء القدرات في مجال علوم البحار للدول الأفريقية هو تسخير الإمكانات الهائلة للمحيطات في القارة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصاد الأزرق، وحماية البيئة البحرية من التحديات المتزايدة مثل التلوث وتغير المناخ

مشاركة معهد علوم البحار في مؤتمر المحيط بالأمم المتحدة

وأوضح أنه رغم أهمية هذا المجال، تواجه الدول الأفريقية تحديات كبيرة تشمل نقص الكفاءات، ضعف البنية التحتية، محدودية التمويل، وغياب التنسيق الفعال، لافتا إلى أن تجاوز هذه العقبات يتطلب تضافر الجهود عبر تطوير التعليم والتدريب، تعزيز البنية التحتية البحثية، إقامة شراكات إقليمية ودولية قوية، وزيادة الاستثمار لتمكين القارة من إدارة مواردها البحرية بفعالية والمساهمة في صحة المحيطات عالميًا.

القومي لعلوم البحار يشارك في اجتماع رفيع المستوى للمؤسسات الدولية للبحار



كان المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد قد شارك اليوم فى اجتماع رفيع المستوى للمؤسسات الدولية لعلوم البحار بحضور أمير موناكو البرت الثانى وجون كيرى وزير خارجية أمريكا السابق، ورئيسي المؤسسات الدولية لعلوم البحار بالولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، المانيا، وإيطاليا، وذلك على هامش فاعليات مؤتمر الأمم المتحدة للمحيط والمنعقد بنيس بفرنسا.

أضرار البلاستيك على البيئة البحرية

وصرح الدكتور عمرو حمودة رئيس مركز الحد من المخاطر البحرية بالمعهد القومى لعلوم البحار أن توصيات الاجتماع أكدت أن تلوث المحيطات بالبلاستيك هو أحد أكبر التحديات البيئية التي تواجه العالم اليوم وأزمة بيئية تهدد حياة البحار والكائنات البحرية، مشيىا إلى أن النفايات البلاستيكية تتراكم في المياه بشكل هائل، مما يسبب أضرارًا كبيرة للبيئة والصحة.

وأوضح أن البلاستيك لا يتحلل بسهولة، فيبقى لسنوات طويلة يلوث المياه، ويهدد الأسماك والطيور البحرية التي قد تبتلعه أو تعلق به، كما أنه علينا جميعًا أن نتحمل المسؤولية في تقليل استخدام البلاستيك، وإعادة التدوير، والمحافظة على نظافة بحارنا من أجل مستقبل أفضل لكوكبنا.

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