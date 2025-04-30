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رياضة

استمرار وصول وفود الدول المشاركة في البطولة الأفريقية للكونغ فو إلى القاهرة

البطولة الأفريقية
البطولة الأفريقية للووشو كونغ فو

تستمر وفود الدول المشاركة في البطولة الأفريقية التاسعة للووشو كونغ فو في الوصول إلى القاهرة استعدادا للمشاركة في المنافسات التي تقام بالصالة المغطاة بنادي المقاولون العرب خلال الفترة من 3 إلى 5 مايو المقبل.

ووصل بعثتي منتخب كوت ديفوار وبنين  إلى مطار القاهرة الدولي للمشاركة في البطولة الأفريقية فيما تتولى باقي بعثات الدول الأفريقية في الوصول إلى القاهرة تباعا.

وأعلن المحاسب شريف مصطفى، رئيس الاتحادات المصري والعربي والإفريقي نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو عن ارتفاع عدد الدول المشاركة في البطولة الأفريقية للعموم للووشو كونغ فو في نسختها التاسعة إلى 13 دولة والتي تقام خلال الفترة من 3 إلى 5 مايو المقبل في الصالة الدولية بنادي المقاولون العرب.

وكشف شريف مصطفى، أن الدول المشاركة في البطولة الأفريقية في نسختها التاسعة تضم كل من تونس، الجزائر، المغرب، نيجيريا، السنغال، بنين، غينيا، أوغندا، الكونغو، النيجر، إثيوبيا، كوت ديفوار بجانب مصر الدولة المستضيفة للحدث.

ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح البطولة يوم السبت الموافق 3 مايو المقبل الساعة الخامسة مساء بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والمهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وعددا من رموز الرياضة.

ويشارك في البطولة الأفريقية للووشو كونغ فو نحو 200 لاعب ولاعبة فيما يضم المنتخب المصري 35 لاعبا ولاعبة بواقع 11 ساندا و24 لاعب مودرن وتقليدي.

ويتولى المحاسب شريف مصطفى رئاسة اللجنة العليا للبطولة فيما يتولى الدكتور أحمد السيد البكاتوشي، المدير التنفيذي للاتحاد، منصب مدير البطولة.

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البطولة الافريقية كونغ فو نادي المقاولون العرب منتخب كوت ديفوار بنين

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