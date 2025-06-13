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ترقبوا، نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 2025

تعليم الإسكندرية،
تعليم الإسكندرية، فيتو

تواصل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات استعدادًا لظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية لعام 2025 خلال الساعات المقبلة.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 2025

و من المقرر اعتماد النتيجة رسميًا من قبل الفريق أحمد خالد حسن محافظ  الإسكندرية في الساعات القليلة المقبلة.

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موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي في الإسكندرية 

 أكدت مصادر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، أن أعمال الكنترول تجري بشكل مكثف، حيث يتم حاليًا إعداد الكشوف النهائية للدرجات، وستُعلن النتائج رسميًا عبر الموقع الإلكتروني المخصص فورا اعتمادها من قبل محافظ الإسكندرية.

 

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2025

 يمكن للطلاب وأولياء الأمور في محافظة الإسكندرية الاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها من خلال زيارة الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الاسكندرية عبر الرابط التالي ثم إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح للحصول على النتيجة الكاملة.

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية بالإسكندرية 

وأوضح الدكتور عربي أبو زيد، إن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية بلغ (117625) طالب يؤدون امتحاناتهم أمام (306) لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع، منها 6 لجان للمهني، و5 لجان للصم وضعاف السمع ولجنتان للمكفوفين.

وأضاف أن المشاركين  في الامتحانات 20742 مابين رؤساء لجان ومراقبين أوائل ومراقبين وملاحظين وأمن ومعاونين وعمال.

وأضاف أنه تم إصدار تعليمات مشددة بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، وتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة يترأسها مدير عام الإدارة وبعضوية لشئون الطلاب والأمن والشؤون القانونية والتعليم الإعدادي.

توزيع درجات امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصل الدراسي الثاني:

- مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة 

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

مادة العلوم: 20 درجة 

ويكون مجموع  المواد 140

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميًّا من خلال إدخال الطالب الاسم ورقم الجلوس الخاص.

ترقب لإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية 

ويترقب آلاف الطلاب والطالبات وأولياء الأمور نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الاسكندرية 2025، حيث انتهت قبل عيد الأضحى المبارك مباشرة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني في جميع المحافظات، لتبدأ بعدها مرحلة التصحيح والمراجعة لإعلان النتيجة بعد اعتمادها من محافظ الإسكندرية 

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التربية والتعليم الاسكندرية الشهادة الاعدادية الفريق أحمد خالد

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