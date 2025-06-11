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أخبار مصر

عميد طب قصر العيني: الدولة تحتاج برنامجا جيدا لزراعة الأعضاء من غير الأحياء

د. حسام صلاح عميد
د. حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني
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أكد الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، أن مستشفيات قصر العيني دخلت مجال زراعة الأعضاء منذ أكثر من 20 عاما، في زراعات الكبد والكلى، لافتا إلى أن قصر العيني في انتظار صدور قانون نقل الأعضاء من غير الأحياء للعمل في هذا المجال.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا داخل الكلية لزراعة الأعضاء، لتكون كلية طب قصر العيني ومستشفياتها مستعدة، لأن ذلك سيقلل من انتشار الكثير من الأمراض من أهمها أمراض الكلي.

برامج تدريبية خاصة بقصر العيني في زراعة الأعضاء

وأضاف في تصريحات خاصة لـ فيتو، “اللجنة تعمل على إعداد برامج التدريب الخاصة بزراعة الأعضاء، وتتأكد من جاهزية المستشفيات لتلك الجراحات لحين صدور القرار التنفيذي بالسماح بزراعة الأعضاء من غير الأحياء، لحل أزمة طبية كلنا نلمسها ونراها”.

كما أكد أن الدولة في حاجة إلى برنامج جيد لزراعة الأعضاء من غير الأحياء، لما له من أثر كبير في القضاء على كثير من الأمراض، من أهمها أمراض الكلى، وتخفيف العبء الذي تتحمله الدولة في جلسات الغسيل الكلوي.

وأوضح أن نجاح زراعات الكلى من متبرعين غير أحياء، سيوفر الكثير من العبء على الدولة، والعبء على المواطن الذي يحتاج لـ 3 جلسات غسيل كلوي أسبوعيا، مشيرا إلى أن هذه هي مشكلة أمراض الكلى في مصر.

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