الجمعة 13 يونيو 2025
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خارج الحدود

الدوحة تبحث مع طهران سبل وقف الهجمات الإسرائيلية علي المواقع الإيرانية

علم قطروإيران، فيتو
علم قطروإيران، فيتو

أعلنت الخارجية القطرية، أن رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية بحث مع وزير الخارجية الإيراني إيران 

وذكرت وسائل إعلام إيرانية اليوم الجمعة، أن 8 أشخاص قتلوا في ضربات إسرائيلية استهدفت تبريز.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية، بمقتل 78 شخصا وإصابة 329 آخرين في الهجمات الإسرائيلية على المناطق السكنية في محافظة ‎طهران.

الهجوم الإسرائيلي على إيران

وشنت إسرائيل فجر اليوم الجمعة، هجوما بالطائرات على إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد" الهادفة إلى "إزالة التهديد النووي الإيراني"، فيما أعلن عن حالة طوارئ في  أنحاء البلاد.

وقتل خلال الهجوم العديد من الأشخاص، بينهم قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي.

5 موجات من الغارات في كامل أرجاء إيران

فيما قال مسئول عسكري إسرائيلي، إن القوات الجوية نفذت حتى الآن 5 موجات من الغارات في كامل أرجاء إيران.

وأضاف المسئول لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن إجمالي الضربات التي تم تنفيذها أصابت الأهداف. 

ووفقا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تم استهداف منشآت نووية وعسكرية إيرانية، بالإضافة إلى قيادات عسكرية ونووية رفيعة المستوى.

وأكد مسئول إسرائيلي آخر أن الولايات المتحدة كانت على علم بالعملية المخطط لها منذ أسبوع على الأقل، مشيرا إلى أن تل أبيب تتوقع أن تتمكن بعض الصواريخ الإيرانية من الوصول إلى إسرائيل لاحقا. 

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