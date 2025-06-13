الأربعاء، صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو بالزيادة الجديدة

أيام قليلة تفصلنا على قيام وزارة التضامن الاجتماعي بصرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2025 والذي من المقرر أن يتم صرفه خلال الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يتم صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2025 يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 يونيو الجاري.

صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2025

وسيتم صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2025، وذلك من خلال جميع المنافذ الرسمية المعتمدة، بما في ذلك فروع بنك ناصر الاجتماعي وماكينات الصراف الآلي التابعة للبريد المصري.

صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو بالزيادة الجديدة

وكانت الحكومة أقرت زيادة بنسبة 25% على معاش تكافل وكرامة اعتبارًا من أبريل 2025، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الفئات الأكثر احتياجًا.​

خطوات الاستعلام عن معاش شهر يونيو 2025

ووفرت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام عن المعاش إلكترونيا عبر موقعها الرسمي، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة عبر الرابط المخصص من وزارة التضامن هنا

2. اختيار برنامج «تكافل وكرامة».

3. إدخال الاسم رباعي للمستفيد.

4. تحديد الشهر المراد الاستعلام عنه.

5. إدخال رقم الهاتف المسجل للمستفيد.

6. الضغط على زر «استعلام» لعرض تفاصيل المعاش المستحق.

معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو، فيتو

زيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيدين ببرنامج تكافل وكرامة

وأكد أحمد كجوك وزير المالية أنه ستتم زيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة 25٪ اعتبارًا من أبريل 2025 بتكلفة إجمالية نحو 13 مليار جنيه حتى يونيو 2026.

وستعرض أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الموقف التنفيذي للإجراءات الاستثنائية العاجلة ضمن حزمة الحماية الإجتماعية التى تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، بالعمل على تحسين الأحوال المعيشية للفئات الأقل دخلًا بالدعم النقدي المباشر.

وبدأ برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، عام 2014 بعدد 1.7 مليون أسرة مستفيدة وبتكلفة قدرها 3.5 مليار جنيه، وشهد تطورًا كبيرًا تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية.

أكد وزيرا المالية والتضامن الاجتماعي، فى بيان مشترك، أن 4.7 مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» صرفت 300 جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه، أتاحتها «الخزانة العامة للدولة» لوزارة التضامن الاجتماعي لصرف هذه «المساندة الإضافية» لهؤلاء المستفيدين؛ تنفيذًا للتكليفات الرئاسية

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