الجمعة 13 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأربعاء، صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو بالزيادة الجديدة

معاش تكافل وكرامة،
معاش تكافل وكرامة، فيتو

أيام قليلة تفصلنا على قيام وزارة التضامن الاجتماعي بصرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2025 والذي من المقرر أن يتم صرفه خلال الأسبوع المقبل.

 

ومن المقرر أن يتم صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2025 يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 يونيو الجاري.

 

صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2025

وسيتم صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2025، وذلك من خلال جميع المنافذ الرسمية المعتمدة، بما في ذلك فروع بنك ناصر الاجتماعي وماكينات الصراف الآلي التابعة للبريد المصري.

 

صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو بالزيادة الجديدة 

وكانت الحكومة أقرت زيادة بنسبة 25% على معاش تكافل وكرامة اعتبارًا من أبريل 2025، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الفئات الأكثر احتياجًا.​

 

خطوات الاستعلام عن معاش شهر يونيو 2025

ووفرت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام عن المعاش إلكترونيا عبر موقعها الرسمي، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة عبر الرابط المخصص من وزارة التضامن هنا 

2. اختيار برنامج «تكافل وكرامة».

3. إدخال الاسم رباعي للمستفيد.

4. تحديد الشهر المراد الاستعلام عنه.

5. إدخال رقم الهاتف المسجل للمستفيد.

6. الضغط على زر «استعلام» لعرض تفاصيل المعاش المستحق.

معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو، فيتو
معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو، فيتو

زيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيدين ببرنامج تكافل وكرامة

وأكد أحمد كجوك وزير المالية أنه ستتم زيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة 25٪ اعتبارًا من أبريل 2025 بتكلفة إجمالية نحو 13 مليار جنيه حتى يونيو 2026.

وستعرض أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الموقف التنفيذي للإجراءات الاستثنائية العاجلة ضمن حزمة الحماية الإجتماعية التى تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، بالعمل على تحسين الأحوال المعيشية للفئات الأقل دخلًا بالدعم النقدي المباشر.

 

وبدأ برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، عام 2014 بعدد 1.7 مليون أسرة مستفيدة وبتكلفة قدرها 3.5 مليار جنيه، وشهد تطورًا كبيرًا تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية.

أكد وزيرا المالية والتضامن الاجتماعي، فى بيان مشترك، أن 4.7 مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» صرفت 300 جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه، أتاحتها «الخزانة العامة للدولة» لوزارة التضامن الاجتماعي لصرف هذه «المساندة الإضافية» لهؤلاء المستفيدين؛ تنفيذًا للتكليفات الرئاسية

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو بالزيادة الجديدة الخزانة العامة للدولة الحماية الأجتماعية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي برنامج تكافل وكرامة صرف معاش تكافل وكرامة فروع بنك ناصر الاجتماعى مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي معاش تكافل وكرامة معاش شهر يونيو وزيرة التضامن الاجتماعي

الأكثر قراءة

بوتين يحمي إيران، حقيقة صورة استعداد روسيا لإطلاق الصواريخ النووية بعد 22 ساعة

قناة إسرائيلية: حجم الدمار غير مسبوق في منطقة تل أبيب (فيديو)

إسرائيل بأكملها تحت النار، جيش الاحتلال يتحدث عن الهجوم الإيراني

حقيقة صور خلع المرشد الإيرانى على خامنئى عباءته وارتداء البدلة العسكرية

mbc مصر تنقل 19 مباراة لـ كأس العالم للأندية، تعرف عليها

إيران تأسر قائدة طائرة إسرائيلية قفزت بالمظلة بعد استهدافها (فيديو)

رغم تراجع مستواه، ميدو يوصي بالتجديد للاعب الزمالك موسمين

قناة إسرائيلية: إطلاق 200 صاروخ من إيران على 9 مناطق في تل أبيب

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار الشوفان في الأسواق اليوم الجمعة 13/6/2025

استقرار أسعار السكر اليوم بالسوق المحلية

تعرف علي سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع بالميراس.. ريال مدريد ضد الهلال.. مانشستر سيتي أمام الوداد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم خلية النحل في المنام وعلاقته بأخبار مفرحة قريبا

ما هو المسجد الذي نهى الله الرسول عن الصلاة فيه؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير رؤية المحامي في المنام وعلاقتها بقدوم الرزق الكثير

المزيد
الجريدة الرسمية