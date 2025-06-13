الجمعة 13 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

فيلم سيكو سيكو يصدم جمهوره بشباك التذاكر ليلة أمس

سيكو سيكو
سيكو سيكو

استطاع فيلم سيكو سيكو الذي يقوم ببطولته النجمان طه الدسوقي وعصام عمر أن يحقق بإيرادات ليلة أمس الخميس 389.9 ألف جنيه.

قصة فيلم سيكو سيكو

وقصة فيلم “سيكو سيكو” تُقدم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

أبطال فيلم سيكو سيكو 

وفيلم “سيكو سيكو” بطولة عصام عمر، طه دسوقى، علي صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.

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