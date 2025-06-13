الجمعة 13 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

حافظ على الوصافة، "ريستارت" يحقق هذا الرقم بإيرادات الخميس

فيلم ريستارت، فيتو
فيلم ريستارت، فيتو

حافظ فيلم ريستارت بطولة الفنان تامر حسني على المركز الثاني في إيرادات الأفلام المعروضة حاليًّا بدور العرض السينمائي المصري خلف فيلم “المشروع x”.

وبلغت إيرادات “ريستارت” أمس الخميس 2 مليونا و906 الف جنيه.

قصة فيلم ريستارت 

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، حول فني صيانة هواتف، يطمح للزواج من فتاة مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ضيق الحال يقف عائقا أمامهما، فيقرران التعاون مع عائلتهما لخوض مغامرة نحو الشهرة عبر الإنترنت.

أبطال فيلم ريستارت 

"ريستارت" بطولة: تامر حسني، هنا الزاهد، ميمي جمال، باسم سمرة، محمد ثروت، وعصام السقا، ومن إخراج سارة وفيق.

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تامر حسني ريستارت إيرادات فيلم ريستارت هنا الزاهد

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