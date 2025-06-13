النيابة تصرح بدفن جثة عامل سقط من أعلى سقالة داخل مصنع بحلوان

صرحت نيابة حلوان الجزئية بدفن جثة عامل لقي مصرعه إثر سقوطه من أعلي سقالة، أثناء أدائه عمله داخل مصنع بمدينة حلوان، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

سقوط عامل من أعلى سقالة داخل مصنع بحلوان

وكان قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا يفيد بمصرع عامل اثر سقوطه من أعلي سقالة أثناء عمله، وأنتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة عامل مصاب بكسور وكدمات متفرقة بجسده إثر سقوطه من أعلي سقالة، أثناء قيامه بعمله داخل المصنع، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وأستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة داخل المصنع لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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