الخميس 12 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع عامل سقط من أعلى سقالة داخل مصنع بحلوان

مصرع
مصرع

لقى عامل مصرعه إثر سقوطه من أعلي سقالة، أثناء أدائه عمله داخل مصنع بمدينة حلوان، جنوب محافظة القاهرة، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

سقوط عامل من أعلي سقالة داخل مصنع بحلوان

وكان قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا يفيد بمصرع عامل أسر سقوطة من أعلي سقالة أثناء عمله، وأنتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين العثور على جثة عامل مصاب بكسور وكدمات متفرقة بجسده إثر سقوطه من أعلي سقالة، أثناء قيامه بعمله داخل المصنع، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وأستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة داخل المصنع لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سقوط عامل من أعلي سقالة داخل مصنع بحلوان سقوط عامل من أعلي سقالة مصنع بحلوان حلوان مدينة حلوان قسم شرطة حلوان

مواد متعلقة

تفريغ كاميرات المراقبة لكشف غموض العثور على جثة طفل بكورنيش النيل

الاستماع لأقوال شهود العيان في العثور على جثة مصابة بطلق ناري في نيل الصف

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة والجيزة

الداخلية تكشف حقيقة زيادة رسوم تراخيص السيارات

آل البيت النبوي في مصر، السيدة فاطمة بنت الإمام الحسين أُمُّ اليتامى والمساكين

يحمل ذكرى سيئة مع الأحمر، كل ما تريد معرفته عن حكم مباراة الأهلي وإنتر ميامي

12 جنيهًا انخفاضًا في أسعار البيض الأحمر اليوم الخميس

إلهام شاهين تتراجع عن حلم حتشبسوت بعد مفاجأة بالأشعة المقطعية

بعد أزمته، أول قرار رسمي من الزمالك ضد أحمد حمدي

الخطيب ينعى محمد جمال لاعب كرة الصالات

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الخميس 12-6-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 12 يونيو 2025

سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للأندية قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آل البيت النبوي في مصر، السيدة فاطمة بنت الإمام الحسين أُمُّ اليتامى والمساكين

تفسير رؤية راعي الغنم في المنام وعلاقتها بالخلاف مع مدير العمل

دعاء ليلة الجمعة للوقاية من الفتن والشرور

المزيد
الجريدة الرسمية