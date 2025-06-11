3 ملايين مشاهدة لأغنية "كلام فارغ" لـ أصالة على يوتيوب (فيديو)

تصدرت أغنية “كلام فارغ” للنجمة السورية أصالة قائمة تريند الموسيقى بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، حيث حققت الأغنية حتى الآن 3 ملايين مشاهدة منذ طرحها عبر الموقع.

أغنية كلام فارغ

وطرحت أصالة أغنيتها الجديدة “كلام فارغ” من كلمات منة القيعي ومن ألحان تامر عاشور وتوزيع موسيقي فهد.

ألبوم أصالة الجديد

وينتظر الجمهور ألبوم أصالة الجديد، الذي من المقرر طرحه قريبًا بعدما انتهت من تسجيل أغنياته، والتي تم تسجيل البعض منها لدى استوديو مهندس الصوت ماهر صلاح.

وتتعاون فيه مع شركة روتانا ومن أبرز أغانى الألبوم: كلام فارغ، ضريبة البعد، اكتفاء بالنفس، وما وحشتكش، العنب الساقع، حوسة إيه دي، أحبك أكرهك، أنا هنساك، حبة حبة، مش وحشة.

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