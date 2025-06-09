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دين ودنيا

وزير الأوقاف السابق: الاتجار في المخدرات لا يقل خطرًا عن الإرهاب

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق

حذر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، من خطورة الاتجار في المواد المخدرة، واصفًا هذه الجريمة بأنها تمثل أحد أخطر أشكال الإرهاب والحرابة ضد الله ورسوله والمجتمع بأسره، خاصة عندما يقترن الاتجار بحمل السلاح في وجه رجال إنفاذ القانون.

 

وزير الأوقاف السابق: خطر المخدرات يهدد أمن المجتمع وسلامة شبابه

وأكد "جمعة" في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن خطر المخدرات يهدد أمن المجتمع وسلامة شبابه، مشددًا على أن مواجهة تجار السموم لا تقل أهمية بأي حال من الأحوال عن مواجهة التنظيمات الإرهابية.

مختار جمعة: نحتاج هبّة رجل واحد: دينيًا وشرطيًا ومجتمعيًا وثقافيًا وإعلاميًا في وجه تجار المخدرات قاتلي شبابنا

ودعا وزير الأوقاف السابق إلى "هَبّة رجل واحد" تشمل الجانب الديني والشرطي والمجتمعي والثقافي والإعلامي، للتصدي لهذه الظاهرة التي وصفها بـ"القاتلة"، والتي تحصد أرواح الشباب وتدمر مستقبلهم، قائلًا: "نحتاج هبّة رجل واحد: دينيًا وشرطيًا ومجتمعيًا وثقافيًا وإعلاميًا في وجه تجار المخدرات قاتلي شبابنا".

واختتم منشوره بالدعاء إلى الله أن يحفظ الأوطان والشباب من هذا الخطر الداهم، مؤكدًا أن حماية النشء من الإدمان واجب وطني وديني ومجتمعي.

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