حبس قائد سيارة دهس طالبتين في المقطم

بدأت النيابة العامة تحقيقاتها في حادث مروع وقع بمنطقة المقطم، حيث دهس قائد سيارة طالبتين أثناء عبورهما الطريق، ما أسفر عن وفاة إحدى الطالبتين.

وقررت النيابة حبس قائد السيارة على ذمة التحقيقات بعد أن اعترف بارتكاب الحادث.

وتواصل النيابة التحقيقات لتحديد المسؤوليات والوقوف على تفاصيل الحادث.

تفاصيل الحادث

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قائد سيارة يسير برعونة ويصدم طالبة، مما أدى إلى وفاتها. وبالفحص، تبين أن الحادث وقع بتاريخ 8 من شهر يونيو الجاري، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بصدم سيارة لطالبتين أثناء عبورهما الطريق في منطقة المقطم، ما أسفر عن إصابة الطالبتين بكسور متفرقة، وتوفيت إحدى الطالبتين متأثرة بإصابتها.

التحقيقات

تمكنت قوات الأمن من ضبط السيارة وقائدها، الذي تبين أنه لا يحمل رخصة قيادة، وأقر بارتكاب الحادث أثناء محاولتهما عبور الطريق، ما أدى إلى دهس الطالبتين.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث قررت حبس قائد السيارة على ذمة القضية.

الإجراءات القانونية

تواصل النيابة العامة إجراءات التحقيق، وتشمل استجواب الشهود وفحص الفيديوهات المسجلة، بالإضافة إلى طلب تقرير طبي حول حالة الطالبة الأخرى المصابة.

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