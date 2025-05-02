القبض على لص سرق مبلغا ماليا من داخل محل في الخليفة بأسلوب المغافلة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط شخص ظهر في مقطع فيديو أثناء قيامه بسرقة مبلغ مالي من داخل محل بدائرة قسم شرطة الخليفة، مستخدمًا أسلوب "المغافلة".

القبض على لص سرق مبلغًا ماليًا من داخل محل في الخليفة بأسلوب المغافلة

أسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهم، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، حيث تم ضبطه وبحوزته جزء من المبلغ المالي المستولى عليه.

القبض على لص سرق مبلغًا ماليًا من داخل محل

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة كما وردت في الفيديو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.