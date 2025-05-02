الجمعة 02 مايو 2025
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حوادث

القبض على لص سرق مبلغا ماليا من داخل محل في الخليفة بأسلوب المغافلة

القبض على لص، فيتو
القبض على لص، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط شخص ظهر في مقطع فيديو أثناء قيامه بسرقة مبلغ مالي من داخل محل بدائرة قسم شرطة الخليفة، مستخدمًا أسلوب "المغافلة".

القبض على لص سرق مبلغًا ماليًا من داخل محل في الخليفة بأسلوب المغافلة
القبض على لص سرق مبلغًا ماليًا من داخل محل في الخليفة بأسلوب المغافلة

أسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهم، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، حيث تم ضبطه وبحوزته جزء من المبلغ المالي المستولى عليه.

 

القبض على لص سرق مبلغًا ماليًا من داخل محل 

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 وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة كما وردت في الفيديو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

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الأجهزة الأمنية بالقاهرة سرقة محل قسم شرطة الخليفة مديرية أمن القاهرة بدائرة قسم شرطة الخليفة سرقة مبلغ مالي

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