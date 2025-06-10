البورصة تحدد موعد تقديم الاعتراضات على المرشحين لمقاعد مجلس الإدارة

قالت البورصة في بيان لها إنه في ضوء إعلان إدارة البورصة المصرية عن قائمة المرشحين اليوم الثلاثاء 10 /6/ 2025 على موقعها الإلكتروني لدورة مجلس الإدارة (2025-2029) وفقًا لأحكام قـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 4364 لسنـة 2024 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لانتخاب أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية من ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات المقيد أسهمها بالبورصة المصرية.

ننوه إلى أنه إعمالا لحكم المادة (8) من قـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 4364 لسنـة 2024 المشار إليه والتي تنص على "يكون لكل شركة من الشركات العاملة والشركات المقيدة حق تقديم اعتراض على أي من الأسماء الواردة فى قائمة المرشحين، كما يكون لكل من استبعد طلب ترشحه الاعتراض على استبعاده، وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إعلان قائمة المرشحين......".

المرشحين على عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية



وعليه تبدأ مدة تقديم الاعتراضات إلى لجنة الاعتراضات باليد اعتبارا من صباح باكر الموافق 11 /6 /2025 ولمدة خمسة أيام عمل وذلك بمقر البورصة المصرية بالقرية الذكية يوميا من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا ولن يلتفت إلى أي اعتراضات يتم تقديمها بخلاف ذلك أو بعد هذا الميعاد.

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