الجمعة 13 يونيو 2025
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محافظات

وصول 132 حاجا إلى ميناء نويبع على متن العبارة سينا

ميناء نويبع البحري
ميناء نويبع البحري

استقبل ميناء نويبع البحري صباح اليوم الجمعة العبارة "سينا" القادمة من ميناء العقبة الأردني، وعلى متنها 132 حاجًا و3 باص، ضمن أفواج العودة التدريجية لحجاج البر بعد أداء مناسك الحج.

 

وصول 132 حاجا من حجاج البر عبر ميناء نويبع على متن العبارة "سينا"

 

وشهدت عمليات الاستقبال بالميناء تعاونًا كاملًا بين كافة الجهات العاملة، حيث تم إنهاء إجراءات الجوازات والتفتيش بسرعة وكفاءة، إلى جانب تنظيم أعمال الحمالين وتوفير خدمات الرعاية اللازمة لضمان راحة الحجاج.

 

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وأكد اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر استمرار تنفيذ خطة العودة بكل دقة وفق جدول الرحلات المقرر، بالتنسيق مع شركة الجسر العربي والشركات السياحية، لضمان عودة آمنة ومنظمة لجميع حجاج البر عبر ميناء نويبع.

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