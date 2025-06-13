ضرب المنشآت النووية الإيرانية، هل بدأت طهران في مواجهة التلوث الإشعاعي؟

أثيرت العديد من المخاوف حول إمكانية وجود تلوث إشعاعي في طهران بعد استهداف دولة الاحتلال عددا من المنشآت النووية خاصة الموقع النووي الرئيسي الذي تعرض للقصف «منشأة نطنز» التي تُعدّ حجر الزاوية في برنامج التخصيب النووي.

استهداف دولة الاحتلال عددا من المنشآت النووية في إيران

وبثّ التلفزيون الرسمي الإيراني لقطاتٍ لعمود من الدخان الأسود يتصاعد فوق منشأة نطنز، على الرغم من عدم تقديم تقييم مفصلٍ للأضرار، لكن ذلك يؤكد وقوع بعض الأضرار المادية على الأقل في الموقع، لكن السلطات الإيرانية نفت بشكل قطعي وجود أي تسرب إشعاعي.

وبالإضافة إلى نطنز، تُشير التقارير إلى استهداف منشآت نووية أخرى، فقد أفادت مصادر إسرائيلية وإعلامية بشن غارات على مركز أبحاث نووية قرب تبريز شمال غربي إيران، كما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن السلطات الإيرانية أبلغتها أن مفاعل بوشهر النووي لم يُستهدف.

منشأة نطنز النووية

كما ترددت شائعات غير مؤكدة حول منشأة فوردو للتخصيب قرب مدينة قم، ولكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قالت إنّ المنشأة لم تتأثر بضربات إسرائيل حتى الآن، وهي واحدة من محطتين رئيسيتين للتخصيب.

ووفقا لتقارير إخبارية، فقد ركزت التصريحات الرسمية على نطنز، مما يوحي بأنها تحملت العبء الأكبر من الهجوم.

وتبعد منشأة نطنز النووية نحو 250 كيلومترًا جنوب العاصمة طهران، وتقع ضمن منطقة جبلية تمنحها حماية طبيعية نسبية، كما أنه موقع مُحصّن إذ إن أجزاء كبيرة منه تحت الأرض، وضم المنشأة قاعات لأجهزة الطرد المركزي التي تستخدم لتخصيب اليورانيوم.

التسرب الإشعاعي في إيران

ويُعد احتمال تسرب المواد المشعة من أبرز المخاوف بعد أي هجوم على موقع نووي، لكن نطنز ليست مفاعلًا نوويا بل هي محطة لتخصيب غاز اليورانيوم، لذا فإن السيناريو ليس كقصف مفاعل نووي نشط. كما أن إيران نفت وجود أي خطر إشعاعي، وذلك وفقا لموقع «الجزيرة».

وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو جروسي، أن الوكالة "تراقب من كثب الوضع المقلق للغاية في إيران" وأنها "على اتصال بالسلطات الإيرانية بشأن مستويات الإشعاع".

“The IAEA is closely monitoring the deeply concerning situation in Iran. Agency can confirm Natanz site among targets. The Agency is in contact with Iranian authorities regarding radiation levels. We are also in contact with our inspectors in the country.” - DG @rafaelmgrossi — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) June 13, 2025

وأكد جروسي أن نطنز كانت من بين الأهداف التي تعرضت للقصف، وأن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يواصلون تقديم تقارير عن الوضع على الأرض، وحتى آخر التحديثات لم يُرصد أي تسرب للمواد النووية.

وذكرت الوكالة أنه "لم تحدث زيادة في مستويات الإشعاع" في موقع نطنز عقب الضربات، ونشر هذا التقييم علنًا على حساب الوكالة الرسمي على تويتر، كما نشره جروسي في تصريحات صحفية.

“Iranian authorities have informed the IAEA that the Bushehr Nuclear Power Plant has not been targeted and that no increase in radiation levels has been observed at the Natanz site.” - DG @rafaelmgrossi https://t.co/3oDMwFZKPq — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) June 13, 2025

ولم يُبلغ المسؤولون الإيرانيون عن أي حالات طوارئ إشعاعية، ويُفترض استمرار الرصد الروتيني للإشعاع.

وحتي الان، تشير جميع الأدلة الحالية إلى عدم حدوث أي تسرب أو تلوث للمواد النووية نتيجة الضربات ويؤكد هذه النقطة بيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمستويات الإشعاع الطبيعية في نطنز.

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