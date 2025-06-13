الجمعة 13 يونيو 2025
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خارج الحدود

الإمارات تدين الهجوم الإسرائيلي على إيران

الإمارات، فيتو
الإمارات، فيتو

نددت الإمارات بأشد العبارات بالضربات الإسرائيلية على إيران وعبرت عن قلقها العميق إزاء تداعياته على الأمن الإقليمي.

 

‌‏السعودية تدين الهجمات الإسرائيلية على إيران

كما دانت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، ‌‏الهجمات الإسرائيلية على إيران، مؤكدة أنها انتهاك لسيادة الجمهورية الإسلامية والقانون الدولي.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس": "تعرب المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداءات الإسرائيلية السافرة تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة التي تمس سيادتها وأمنها وتمثل انتهاكًا ومخالفةً صريحة للقوانين والأعراف الدولية".

وأضافت الوكالة: "تدين المملكة هذه الاعتداءات الشنيعة، لتؤكد أن على المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية كبيرة تجاه وقف هذا العدوان بشكل فوري".

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إيران الإمارات السعودية الهجمات الإسرائيلية المملكة العربية السعودية الجمهورية الاسلامية الايرانية

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