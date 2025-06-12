عودة أول فوج من حجاج البر عبر ميناء نويبع بإجمالي 295 حاجا و8 باصات

استقبل ميناء نويبع البحري اليوم أول أفواج الحج البري العائد من الأراضي المقدسة، على متن العبارة "سينا"، بإجمالي 295 حاجًا و8 باصات، في إطار تنفيذ توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، بشأن انتظام وتيسير عودة حجاج بيت الله الحرام.

وقد تمت أعمال الاستقبال وفق خطة تشغيلية متكاملة أعدتها الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم سرعة إنهاء إجراءات الجوازات، وأعمال التفتيش، وتنظيم دخول باصات الحجاج إلى ساحة الميناء، وكذلك تنظيم أعمال الحمالين لخدمة الحجاج، بما يضمن توفير أقصى درجات الراحة واليسر لضيوف الرحمن.

وأكد اللواء أ.ح. مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أن الهيئة سخّرت كل إمكانياتها البشرية والفنية لاستقبال الحجاج العائدين، في إطار خطة متكاملة تشمل التنسيق مع الأجهزة الأمنية، وتوفير أطقم عمل على مدار الساعة، لمتابعة وصول الأفواج وضمان انسيابية الحركة داخل الميناء.

وتواصل الهيئة جهودها لاستقبال باقي أفواج الحجاج وفق البرنامج الزمني المقرر، بما يضمن ختامًا منظمًا وناجحًا لموسم الحج البري.

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