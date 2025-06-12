الجمعة 13 يونيو 2025
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رياضة

لاعب برشلونة يحسم مستقبله بعد أنباء رحيله إلى البريميرليج

برشلونة
برشلونة

كشف جيرارد مارتين، ظهير نادي برشلونة، عن مستقبله مع البرسا، خاصة بعد ظهور أنباء تفيد باهتمام بعض الأندية الإنجليزية بضمه.

 

وقال مارتين، خلال تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "لا أعير اهتمامًا للشائعات، فأنا سعيد بموسمي، وأركز مع البارسا".


وأردف: "أعتقد أن الطاقم الفني سعيد أيضا بأدائي وتطوري، وما يمكنني التحسن فيه.. ولا أفكر في أي شيء آخر سوى البارسا، لهذا أنا هادئ".


وتعرض الظهير الأيسر لإصابة في يده اليمنى خلال مشاركة مع منتخب إسبانيا تحت 21 سنة، في المباراة الافتتاحية لبطولة أوروبا أمام سلوفاكيا، ليتقرر استبعاده من المعسكر على إثرها.

ومن المقرر أن يقضي اللاعب عطلته الصيفية، على أن يبدأ فترة الإعداد مع برشلونة يوم 13 يوليو المقبل، ما لم تحدث له أي انتكاسة.

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جيرارد مارتين برشلونة منتخب اسبانيا بطولة اوروبا ظهير برشلونة

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