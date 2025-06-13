أحياء راقية، المواقع التي استهدفها الطيران الإسرائيلي في طهران

كشف مصدر عن مواقع طهران التي استهدفت في الهجوم الذي شنته إسرائيل على إيران، صباح الجمعة.

وقال المصدر المقرب من السفارة الإيرانية في بغداد بحسب "سكاي نيوز عربية"، إن هذه المواقع هي محيط مطار طهران، وحي شهيد محلاتي، وشوارع باسداران ونياوران ولويزان ونو بنياد، ومنطقه بارشين.

عاجل/ إسرائيل تهاجم العاصمة طهران الآن pic.twitter.com/rrmOChZkCw — محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) June 13, 2025

وتعد هذه المناطق من الأحياء الراقية في طهران ومعظمها إلى الشمال من العاصمة، وتقع بها الدوائر المهمة.

وأعلنت إسرائيل في الساعات الأولى من صباح الجمعة، أنها شنت ضربة "استباقية" على إيران.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "في أعقاب الهجوم الوقائي الذي شنته دولة إسرائيل ضد إيران، من المتوقع وقوع هجوم صاروخي ومسيّر ضد إسرائيل وسكانها المدنيين في المستقبل القريب".

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