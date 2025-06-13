الجمعة 13 يونيو 2025
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خارج الحدود

أحياء راقية، المواقع التي استهدفها الطيران الإسرائيلي في طهران

طهران، فيتو
طهران، فيتو

كشف مصدر عن مواقع طهران التي استهدفت في الهجوم الذي شنته إسرائيل على إيران، صباح الجمعة.

وقال المصدر المقرب من السفارة الإيرانية في بغداد بحسب "سكاي نيوز عربية"، إن هذه المواقع هي  محيط مطار طهران، وحي شهيد محلاتي، وشوارع باسداران ونياوران ولويزان ونو بنياد، ومنطقه بارشين.

وتعد هذه المناطق من الأحياء الراقية في طهران ومعظمها إلى الشمال من العاصمة، وتقع بها الدوائر المهمة.

وأعلنت إسرائيل في الساعات الأولى من صباح الجمعة، أنها شنت ضربة "استباقية" على إيران.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "في أعقاب الهجوم الوقائي الذي شنته دولة إسرائيل ضد إيران، من المتوقع وقوع هجوم صاروخي ومسيّر ضد إسرائيل وسكانها المدنيين في المستقبل القريب".

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الأحياء الراقيه في طهران إسرائيل إيران ضربة استباقية على إيران وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس

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