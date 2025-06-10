سلطات الطيران الروسية: توقف جميع الرحلات في مطارات موسكو بسبب هجوم أوكراني بالمسيرات

أعلنت وزارة الدفاع في روسيا، اليوم الثلاثاء، عن تدمير 76 مسيّرة أوكرانية خلال ساعتين فقط، كما أعلنت تعليق الرحلات في أربعة مطارات رئيسية.

وبحسب بيانات وزارة الدفاع الروسية، فإن الساعة الأولى فقط شهدت تدمير 36 مسيّرة أُسقطت قبالة مناطق كالوجا وبريانسك وبيلجورود، بينما أعلنت عن إسقاط 40 طائرة إضافية في الساعة التالية، ليصل الإجمالي إلى 76.

وأكد البيان الرسمي لوزارة الدفاع الروسية تلك الأرقام، كاشفا عن رصد تصاعد ملحوظ في استخدام القوات الأوكرانية للطائرات المسيرة، واستعداد موسكو لمواجهة أي محاولة لتخطي دفاعاتها الجوية.

وأعلنت سلطات الطيران الروسية، توقف جميع الرحلات في مطارات موسكو فجر الثلاثاء بسبب هجوم أوكراني بالمسيرات

وكانت روسيا قد أطلقت ليل الإثنين عددًا قياسيًّا من المسيّرات المتفجرة على أوكرانيا بلغ 479، وفق ما أعلن سلاح الجو الأوكراني، في هجمات جديدة، أتت فيما تواصل موسكو رفض دعوات كييف إلى وقف إطلاق النار.

قال فيتالي كليتشكو، عمدة كييف، اليوم الثلاثاء، إن القوات الروسية تشن هجوما جويا على العاصمة الأوكرانية، وأنظمة الدفاع الأوكرانية تحاول صدّه، وفق نبأ عاجل للقاهرة الإخبارية.

عدم التوصل لسلام حقيقي بأوكرانيا يمهد لاندلاع حرب نووية

وفي وقت سابق أمس، كشف رئيس وفد التفاوض الروسي مع أوكرانيا، مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، عن أن الاكتفاء بهدنة لن ينهي الصراع مع أوكرانيا، وقد تندلع حرب نووية إذا لم نتوصل لسلام حقيقي.

أعلن ميدينسكي، أن الجانب الأوكراني صرح، في أبريل 2022، عقب مشاورات أجريت مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون ومسؤولين أمريكيين، أن الشركاء الأجانب يعارضون إبرام اتفاق مع روسيا.

وقال ميدينسكي في مقابلة مع قناة "آر تي" التلفزيونية الروسية: "بعد ذلك (أي مشاورات كييف مع الغرب) قيل لنا: "شركاؤنا الأجانب يعارضون إبرام الاتفاقية، التي كنا قد اتفقنا عليها عمليًا".

ونقل ميدينسكي أيضًا عن الوفد الأوكراني قوله: "شركاؤنا الأجانب لا يؤيدون إبرام الاتفاق، وفي هذه الحالة، لن يضمنوا لنا المساعدة والأمن إذا أبرمناها، لذلك، سنقاتلكم حتى تهزمونا أو نهزمكم".

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