مزايا بطاقات الائتمان في بنك CIB

يبحث العديد من عملاء بنك التجاري الدولي CIB عن مزايا بطاقات الائتمان المقدمة من خلال فروع البنك.

وأوضح مسئولو بنك التجاري الدولي أن تلك المزايا في بطاقات الائتمان تشمل ما يلي:

تقدم لك بطاقات CIB الائتمانية مجموعة متنوعة من المميزات:

حد ائتماني يصل إلى 5 أضعاف الدخل الشهري لتلبية كل احتياجات العملاء

فترة سماح تصل إلى 55 يوم تتيح للعميل الفرصة للشراء الآن، والدفع لاحقًا.

الحد الأدنى للدفع الشهري هو 5٪ فقط من المبلغ المستحق.

إمكانية التسوق عبر الإنترنت.

تقسيط بدون فوائد وخصومات حصرية في العديد من المتاجر.

الانضمام تلقائيًا لبرنامج المكافآت (باستثناء بطاقة white)..

أنظمة تقسيط مختلفة تناسب جميع الاحتياجات (للعمليات الى تتجاوز مبلغ 500 جنيه)..

إمكانية الحصول على 4 بطاقات إضافية مجانًا مدى الحياة، وذلك لتسهيل ومتابعة ومراقبة إنفاق عائلة العملاء.

لمعرفة أنواع البطاقات يرجى زيارة الرابط التالي:

https://cib.eg/QrKw0q9

ومن جانب آخر أعلن البنك التجاري الدولي على موقعه الرسمي عن تخفيض أسعار الفائدة على شهادتي الادخار "بريميوم" و"بلس" ذات العائد الثابت، وفقًا للموقع الإلكتروني للبنك.



وانخفضت أسعار الفائدة على شهادة "بريميوم" للعائد اليومي والشهري بنسبة 1%، لتصل إلى 15.75% و16% سنويًا على التوالي، علمًا بأن الحد الأدنى للشراء يبدأ من مليون جنيه.



أما شهادة "بلس"، فقد انخفض سعر العائد عليها بنسبة 0.5%، ليصبح 15.25% للعائد اليومي و15.5% للعائد الشهري، بحد أدنى للشراء يبدأ من 500 ألف جنيه

جاء هذا القرار عقب تخفيض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة بنسبة 1% في اجتماعه الأخير.

وأبقى CIB على سعر الفائدة لشهادة "برايم" دون تغيير.

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