السبت 14 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

مزايا بطاقات الائتمان في بنك CIB

البنك التجاري الدولي
البنك التجاري الدولي

يبحث العديد من عملاء بنك التجاري الدولي  CIB عن مزايا بطاقات الائتمان المقدمة من خلال فروع البنك.

وأوضح مسئولو بنك التجاري الدولي أن تلك المزايا في بطاقات الائتمان تشمل ما يلي:
تقدم لك بطاقات CIB الائتمانية مجموعة متنوعة من المميزات:
 حد ائتماني يصل إلى 5 أضعاف الدخل الشهري لتلبية كل احتياجات العملاء
 فترة سماح تصل إلى 55 يوم تتيح للعميل الفرصة للشراء الآن، والدفع لاحقًا.
 الحد الأدنى للدفع الشهري هو 5٪ فقط من المبلغ المستحق.
 إمكانية التسوق عبر الإنترنت.
 تقسيط بدون فوائد وخصومات حصرية في العديد من المتاجر.
الانضمام تلقائيًا لبرنامج المكافآت (باستثناء بطاقة white)..
أنظمة تقسيط مختلفة تناسب جميع الاحتياجات (للعمليات الى تتجاوز مبلغ 500 جنيه)..
 إمكانية الحصول على 4 بطاقات إضافية مجانًا مدى الحياة، وذلك لتسهيل ومتابعة ومراقبة إنفاق عائلة العملاء.

لمعرفة أنواع البطاقات يرجى زيارة الرابط التالي:
https://cib.eg/QrKw0q9

ومن جانب آخر أعلن البنك التجاري الدولي على موقعه الرسمي عن تخفيض أسعار الفائدة على شهادتي الادخار "بريميوم" و"بلس" ذات العائد الثابت، وفقًا للموقع الإلكتروني للبنك.

وانخفضت أسعار الفائدة على شهادة "بريميوم" للعائد اليومي والشهري بنسبة 1%، لتصل إلى 15.75% و16% سنويًا على التوالي، علمًا بأن الحد الأدنى للشراء يبدأ من مليون جنيه.

أما شهادة "بلس"، فقد انخفض سعر العائد عليها بنسبة 0.5%، ليصبح 15.25% للعائد اليومي و15.5% للعائد الشهري، بحد أدنى للشراء يبدأ من 500 ألف جنيه

جاء هذا القرار عقب تخفيض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة بنسبة 1% في اجتماعه الأخير.

 وأبقى CIB على سعر الفائدة لشهادة "برايم" دون تغيير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك التجاري البنك التجارى الدولى البنك المركزى المصرى التجاري الدولي CIB التسوق عبر الإنترنت CIB بنك التجاري الدولي CIB بطاقات الائتمان

مواد متعلقة

كيف تمول مشروعك من البنك الزراعي

إجراءات عاجلة وخطط عمل مشترك بين المالية والبنك المركزي بعد الحرب على ايران

كيف تغير شكل الجنيه الورق 10 مرات في 126 عاما؟

مستندات وإجراءات فيزا المشتريات من بنك مصر

نائب محافظ البنك المركزي يشهد فعاليات إسناد إدارة صندوق "إنكلود" لـ"دي بي آي" العالمية

البنك المركزي: قطاع الأعمال الخاص يحصد الجزء الأكبر من التسهيلات الائتمانية

البنك المركزي يسحب سيولة بقيمة 340.9 مليار جنيه عبر عطاء السوق المفتوحة اليوم

هل يمكن إصدار كشف حساب في البطاقات المدفوعة مقدما من بنك القاهرة؟

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

هل تلجأ مصر إلى اقتصاد الحرب؟ خبير يجيب

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الأيام القادمة

زغلول صيام يكتب: الأهلي في المونديال.. عندما نصنع من الحبة قبة! من قهوة ميامي إلى فرح العمدة.. يا قلبي لا تحزن

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 87.46%

السجن 10 سنوات للمتهمين في حادث انفجار خط غاز الواحات

بعد قليل، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم السبت بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم السبت بالسوق المحلية

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 14 يونيو 2025

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

7 لاعبين فازوا بكأس العالم للأندية مع فريقين مختلفين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الصلاة في المساجد التي بها قبور صحيحة؟ الشيخ عطية صقر يجيب

آل البيت النبوي في مصر، "سيدنا الحسن الأنور" والد السيدة نفيسة وزعيم بني هاشم

الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة

المزيد
الجريدة الرسمية