وكالة إيرانية: وفاة علي شمخاني مستشار خامنئي متأثرا بإصابته في الهجوم الإسرائيلي

أفادت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية بمقتل مستشار المرشد الإيراني للشئون السياسية الأدميرال علي شمخاني جراء هجوم نفذته إسرائيل فجر اليوم الجمعة.

وأضافت الوكالة عن مصادر مطلعة أن "الأدميرال علي شمخاني، الذي نُقل إلى المستشفى صباح اليوم، متأثرًا بجروح بالغة بعد هجوم استهدف مقرّ إقامته توفي قبل دقائق".

وبحسب مصادر طبية، فإن شمخاني كان يعاني من جروح خطيرة وحالة وعي حرجة، ما قلّص من آمال الطاقم الطبي في إنقاذ حياته، على الرغم من الجهود المستمرة لتثبيت حالته الصحية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر الأمني في إيران والمنطقة، ما يثير المخاوف من موجة تصعيد قد تتسع رقعتها في الساعات المقبلة.

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