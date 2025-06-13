هيئة البث العبرية: إسرائيل استهدفت 10 علماء ذرة على الأقل باستخدام المقاتلات ووسائل أخرى

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسئولين أن إسرائيل استهدفت على الأقل 10 علماء ذرة في هجماتها على إيران.



كما نقلت الهيئة عن مسئولين قولهم إن الهجوم ضد إيران لا ينفذ باستخدام المقاتلات الحربية فقط بل وبوسائل أخرى أيضا.

وصرح مسئول عسكري إسرائيلي بأن إسرائيل ضربت عشرات الأهداف النووية والعسكرية، بما في ذلك منشأة نطنز في وسط إيران.

وأضاف المسئول أن "إيران تمتلك ما يكفي من المواد لصنع 15 قنبلة نووية في غضون أيام".

إلى جانب الغارات الجوية المكثفة، قاد جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) سلسلة عمليات تخريب سرية داخل إيران، وفقا لما ذكره موقع أكسيوس، نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى. استهدفت هذه العمليات تدمير مواقع الصواريخ الاستراتيجية الإيرانية وقدراتها الدفاعية الجوية

وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بمقتل عالمين نوويين على الأقل، هما فريدون عباسي ومحمد مهدي طهرانجي، في غارات إسرائيلية على طهران.

وقال مسؤولان إسرائيليان لوكالة "رويترز"، إن إسرائيل تتوقع ردا إيرانيا في غضون الساعات المقبلة، على الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت قادة ومسؤولين ومنشآت نووية إيرانية.

وأشار المسؤولان إلى أن تل أبيب تتوقع أن يتضمن الرد إطلاق المئات من الصواريخ الباليستية.

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