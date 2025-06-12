الداخلية تواصل حملاتها للرقابة على الأسواق وضبط المتلاعبين بأسعار الخبز

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها المكثفة للتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم وتحقيق أرباح غير مشروعة؛ في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لحماية المستهلكين وتشديد الرقابة على الأسواق.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن ضبط عدد من القضايا التموينية خلال 24 ساعة، استهدفت المخابز السياحية والمخابز البلدية المدعمة.

وتم ضبط نحو 9 أطنان دقيق (أبيض - بلدي مدعم) قبل بيعها في السوق السوداء أو استخدامها بالمخالفة للقانون.

وتأتي هذه الحملات في إطار مواجهة ظاهرة البيع بأزيد من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار، والتلاعب بحصص الدقيق.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها التموينية المكبرة لضبط الأسواق وردع المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين في قضايا الغش والتلاعب بالسلع الأساسية.

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